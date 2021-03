Aggasztó az EU-s vakcinaútlevél: lehet, hogy a magyarok nem fognak tudni utazni vele?

Az Európai Bizottság szerint a vakcinaútlevélen szerepelnie kell az oltás típusának - írja a Blikk.

Az EU tagállamai január 27-én elfogadták a vakcinációt bizonyító európai okirat irányelveit. Eszerint az oltási igazolványoknak meghatározott minimum információnak kell szerepelnie, köztük a beadott vakcinákra vonatkozó adatoknak is

- küldte meg válaszát a lapnak az Európai Bizottság sajtóosztálya. Ezek alapján a tagállamok vállalták, hogy eszerint szervezik meg saját országukban az oltási feladatokat. Mint ismeretes azonban a magyar kormány ezzel szemben a múlt héten módosította a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló rendeletet, és úgy döntött, hogy az oltási igazolványban nem kell feltüntetni a védőoltás típusát.

A két, ellentétes irányú szemlélet viszont később még kiütközhet, jelen állás szerint ugyanis a magyar beoltották azt nem fogják tudni igazolni, hogy milyen oltással lettek beoltva. A lap ugyanakkor megjegyzi, hogy vannak olyan hangok is, amelyek a vakcinaútlevél ötletét egy az egyben elhibázottnak vagy korainak tartják. Ilyen a francia kormány és a WHO is; ők azzal érvelnek, hogy még nem tisztázott, hogy a beoltott személy - útlevél ide vagy oda - nem hordozhatja és adhatja-e tovább a vírust.

