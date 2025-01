Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. január 28.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. január 28.

Névnap

Károly, Karola

Deviza árfolyam

EUR: 408.97 Ft

CHF: 432.89 Ft

GBP: 487.54 Ft

USD: 391.64 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 23990 Ft

MOL: 2856 Ft

RICHTER: 10360 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.01.29: Hajnalra az Északi-középhegység szélvédett részein pára, köd képződhet. Mindeközben a vastagabb frontfelhőzet kelet felé elvonul, legalább néhány órára mindenhol kisüt a nap. Elszórtan valószínű eső, zápor. A légmozgás estére mindenütt mérséklődik. Reggel jobbára 2, 8 fok várható, de a szélvédett északi fagyzugokban, valamint a nyugati határnál gyenge fagy is lehet. Kora délutánra 8, 16 fok közé melegszik fel a levegő.

2025.01.30: Hajnalra akár többfelé képződhet köd, valamint rétegfelhőzet, melyek egyes részeken tartósan megmaradhatnak, de lesznek napos tájak is. Esetleg délkeleten növekedhet meg a felhőzet, de ott is csak kicsi a csapadék esélye. A déli szél az Észak-Dunántúlon megélénkül. Reggel 0, +6 fok valószínű, de helyenként ennél kissé hidegebb is lehet. A maximum-hőmérséklet széles tartományban alakulhat: a napos tájakon 10 fok fölé melegszik fel a levegő, de ott, ahol makacsul tartja magát a köd, ott ennél jóval hidegebb idő várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem várható, azonban a sokévi átlagnál jóval enyhébb légtömeg lesz felettünk, emiatt melegfronti hatások előfordulhatnak az időjárásra érzékenyek körében. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható. (2025.01.28)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!