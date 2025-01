Erre számíts, ha repülni készülsz 2025-ben: brutális drágulás jöhet, ez mindenkit érint

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A légiközlekedési iparág 2025-ben is komoly kihívásokkal néz szembe, elsősorban a Boeing folyamatos problémái és az ellátási lánc zavarai miatt. A szakértők szerint a repülőgépgyártó óriáscég nehézségei mellett a hajtóműgyártók gondjai és az alkatrészhiány is sújtja az ágazatot. Bár a légitársaságok igyekeznek növelni kapacitásaikat, a jegyárak várhatóan továbbra is magasak maradnak - számolt be a CNBC.

Egy évvel az Alaska Airlines Boeing 737 Max 9-es repülőgépének balesete után a Boeing számos változtatást vezetett be, többek között további kötelező személyzeti képzéseket és fokozott ellenőrzéseket. A vállalat javította a "Speak Up" rendszerét is, ösztönözve a munkavállalókat a problémák bejelentésére. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Mike Boyd, a Boyd Group International repülési tanácsadó cég elnöke szerint azonban ezek az intézkedések messze nem elegendőek. "Az egész igazgatótanácsot ki kellett volna rúgni" - nyilatkozta éles hangon Boyd a CNBC-nek. A szakértő úgy véli, a Boeing jelentős piaci részesedést veszíthet fő riválisával, az Airbusszal szemben. Pete Buttigieg amerikai közlekedési miniszter hétfőn kijelentette: "A Boeingnél a kultúraváltás egy olyan dolog, ami még valóban folyamatban van." John Grant, az OAG légiközlekedési cég vezető elemzője szerint a Boeingnél a kézzelfogható javulás legkorábban 2025 vége előtt várható. A Boeing problémái mellett a hajtóműgyártók megbízhatósági és karbantartási gondjai is frusztrálják a légitársaságokat. Boyd szerint számos légitársaság, köztük a Hawaiian Airlines és a Spirit Airlines is kénytelen flottája egy részét leállítani. "A Wizz Air az EU-ban most 40 repülőgépet állított földre az egész évre" - mondta a szakértő. JÓL JÖNNE 2,9 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 870 000 forintot igényelnél 6 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 56 207 forintos törlesztővel a K&H Bank nyújtja (THM 12,75%), de nem sokkal marad el ettől az CIB Bank 56 343 forintos törlesztőt (THM 12,86%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Brendan Sobie, a Sobie Aviation független elemzője rámutatott, hogy a légiközlekedési iparág problémái jóval túlmutatnak a Boeingen. "Ez egy nagyon nehéz időszak volt, és semmi jele annak, hogy ez egyhamar megszűnne" - nyilatkozta Sobie. Hozzátette, hogy ezek a problémák évekig elhúzódhatnak. A szakértők szerint a repülőjegyárak 2025-ben valószínűleg emelkedni fognak. Scott Keyes, a Going légiközlekedési weboldal alapítója szerint az árak a Covid előtti szint fölött, de a 2022-es csúcs alatt normalizálódnak. Sobie azonban rámutatott, hogy a kapacitásproblémákat ellensúlyozhatja a járatok számának növekedése, különösen az ázsiai-csendes-óceáni térségben.

Címlapkép: Getty Images

