Megvédte első helyét a miskolci adventi villamos Európa legszebbjei között: itt a friss rangsor

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A miskolci adventi villamos nyolcadik egymást követő évben nyerte el az "Európa legszebb karácsonyi villamosa" címet az MHD86.cz közlekedési magazin által szervezett nemzetközi szavazáson - számolt be a Boon. A versenyt 2017 óta rendezik meg évente, idén már e-mailes szavazás megerősítéssel, hogy elkerüljék a csalásokat. Ennek ellenére az első három helyet 2024-ben is ugyanazok a városok szerezték meg, amelyek az eddigi években is a legnépszerűbbek voltuk. Az első Miskolc lett, az ezüstérmet Plzeň (Pilsen), míg a bronzérmet Olomouc (Alamóc/Olmütz) szerezte meg. A zsűri díját Plzeň és Pozsony kapta.

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK