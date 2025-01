Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. január 4.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. január 4., szombat.

Névnap

Titusz, Leona

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 415.45 Ft

CHF: 443.51 Ft

GBP: 500.94 Ft

USD: 403.11 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. január 3.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 1. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 20, 21, 27, 29



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 0 db

4+1 találat: 12 db

4-es találat: 31 db

3+2 találat: 44 db

3+1 találat: 648 db

2+2 találat: 495 db

3-as találat: 1403 db

1+2 találat: 2340 db

2+1 találat: 9890 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 21540 Ft

MOL: 2780 Ft

RICHTER: 10560 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.01.05: Éjszaka még többnyire fátyolfelhők lesznek felettünk, majd napközben melegfront hatására megvastagszik a felhőzet, a legtöbb helyen átmenetileg beborul az ég. Az északi, északkeleti tájakon csapadék is előfordulhat, melynek formája az eső mellett havas eső, hó is lehet, de néhol átmeneti fagyott eső, ónos eső sem zárható ki. A déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül, estétől a Dunántúlon meg is erősödik. Reggelre többnyire -8 és -2 fok közé hűl le a levegő, a fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb is lehet. Kora délután -2 és +7 fok között alakul a hőmérséklet, északkeleten lesz a hidegebb, míg délnyugaton az enyhébb idő.

2025.01.06: Változóan felhős idő valószínű a legtöbb helyen legalább néhány órás napsütéssel, északkeleten maradhat zártabb, vastagabb a felhőzet. Néhol - nagyobb eséllyel északkeleten - gyenge csapadék nem zárható ki. A déli, délnyugati szelet erős, a Nyugat-Dunántúlon viharos széllökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet -2 és +7, a csúcsérték 7 és 12 fok között várható, de északkeleten ennél hidegebb, míg délnyugaton enyhébb idő várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A hazánk fölött áthaladó hidegfront mögötte több fokkal hűvösebb levegő áramlik térségünk fölé, ez vegetatív idegrendszerünket paraszimpatikus irányba tolják el. Emiatt csökken a szervezet energiaforgalma, alapanyagcseréje, lassul a légzés és a keringés, valamint az izomtevékenység is a legszükségesebbre csökken le. (2025.01.04)

