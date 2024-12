Temérdek magyar fog ide utazni 2025-ben: készülhetnek a pokolra, ez nagyon kemény lesz

Karácsony idején naponta több mint százezren mozogtak a Szent Péter téren és környékén Lamberto Giannini római prefektus adatai szerint, aki biztonsági kihívásnak nevezte a szenteste megkezdődött jubileumi szentévet. A szuvenírárusok idegenforgalmi kihívásról beszéltek az MTI tudósítójának.

A Szent Péter-bazilika szenteste megnyitott szent kapuján december 25-én harmincötezren, karácsony második napján pedig hetvenezren haladtak át. Az Angyalvártól a Szent Péter térre vezető sugárutat a jubileumi szent év kezdetére gyalogos övezetté alakították át, ahol naponta egyszerre százötvenezren mozogtak az ünnepek alatt. Hasonló tömeget várnak szilveszterkor és újév első napjaiban, valamint 2025 majdnem minden hétvégéjén, amikor a jubileumi szentév kiemeltebb eseményeit tartják.

Az olasz és külföldi látogatók több irányból tudják megközelíteni a Szent Péter teret, amelyen keresztül a bazilikához tudnak eljutni, illetve a bazilika szent kapujához. A kapu 2026. január 6-ig minden nap a bazilika nyitvatartását követi, ami télen reggel nyolc órától délután ötig tart. A kapun való áthaladás ingyenes, nem kell hozzá jegyet váltani, és előzetes helyfoglalás sem szükséges. Az első napokban a látogatók tömege káoszt okozott: a bazilika őrei alig tudták terelni az emberfolyamot a szent kapun át. Sokan meg szeretnének egy pillanatra állni és imádkozni, még többen csak fényképezni akarnak, ami torlódáshoz vezet.

Nem könnyű feladat a szentkapuhoz való eljutás sem. Tömeg esetén több mint egy órát kell várakozni a térre való belépéstől számítva. A Szent Péter térre vezető útvonalakon több ponton is biztonsági ellenőrzést tartanak: a rendőrség és csendőrség emberei kézi fémdetektorral vizsgálják át a kabátokat, táskákat, hátizsákokat. A palackozott vizet és a kulacsokat elkobozzák. A Szent Péter tér oszlopai között is metáldetektoros kapukon kell áthaladni. A szent kapuhoz tartó zarándokcsoportoknak, akik kereszttel a kezükben, imádkozva, énekelve haladnak végig az útvonalon, külön folyosót építettek ki, amelyet növényekkel díszített betonelemek öveznek.

Ez a folyosó biztonsági célt is szolgál: a tömeget megkerülve tudnak rajta végighajtani a hatósági járművek, vagy esetleg a mentőautó, ha valaki orvosi ellátásra szorul. Karácsony napjaiban több ezer rendőr, csendőr, pénzügyőr és a fegyveres erők katonái szolgáltak a Vatikán körüli római utcákban. Az embereknek a jubileumi szentév logóját viselő, sárga kabátos önkéntesek segítenek. Két információs pont is működik, az egyik a Szent Péter téren. Az ünnepek alatt kisebb tábori kórházat állítottak fel a tér oldalában, jelen voltak a vöröskereszt tagjai, valamint külön sátor hirdette, hogy pszichológusok is rendelkezésre állnak lelki segélyszolgálatra. Hasonló lesz a készültség minden nagyobb jubileumi eseményen.

"Nyugodtan sétálunk, maximális biztonság van szerintem. A Szent Péter tér környékén rengeteg rendőr van, különféle akadályokat kiraktak, ezért biztonságban érezzük magunkat"- mondta az MTI-nek Gerhes József, aki családjával jelen volt a bazilika szentkapuja megnyitási szertartásán. Biztonsági kihívásról beszélt Lamberto Giannini római prefektus, aki szerint a jubileumi szentév karácsonyi megnyitása volt a "premier", vagyis a biztonsági gépezet működésének első nagy próbája, és a rendszer jól működött.

A biztonsági intézkedések jelentős részét az emberek nem is veszik észre - tette hozzá, utalva a Vatikán és Róma számos pontját pásztázó térkamerákra, a paloták tetején rejtőzködő mesterlövészekre, valamint a repülőtereken, vasútállomásokon és szállodákban maximálisra emelt informatikai ellenőrzésekre. Problémák azonban még akadnak: az idegenrendészetet vezető Roberto Massucci rámutatott, hogy az olasz főváros magánszállásainak hatvan százaléka továbbra sem továbbítja a hatóságoknak vendégei adatait. Gondot jelentenek a Vatikán környékén megjelent utcai árusok is: afrikaiak és ázsiaiak, akik hamisított divatcikkeket kínálnak.

A rendőrök közeledtére eltűnnek, de általában csak egy utcával arrébb költöznek. "Mindenki keresni akar a jubileumi év alatt, de a zarándokok nem azért jönnek a Vatikánig, hogy sok pénzt költsenek. Igaz, a szentév egy teljes évig tart, ezért mindennap lesz bevételünk" - mondta az MTI-nek Alfredo Chiarelli, az egyik szuvenírárus, aki pápai engedéllyel a Szent Péter tér területén árulhatja a rózsafüzéreket, kereszteket, medálokat. Ez a negyedik jubileumi szentév, amelyet végigdolgozik. Hozzátette: sokat vár a szentévtől, többek között azt, hogy Róma városának idegenforgalma újrainduljon, és a zarándokok nyugodtan és biztonságban érezzék magukat, mivel így a kereskedőknek is könnyebb a dolguk. Matteo Piantedosi belügyminiszter becslése szerint közel negyvenmillióan is érkezhetnek a szentévre Rómába.