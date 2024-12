Kifakadt a legendás kínai séf, Wang Mester: A magyar éttermek 60%-ában a gulyásleves sz*r!

Nyomdafestéket nem tűrő szavakkal illette a magyar éttermekben manapság ehető gulyásleveseket a közismert budapesti étterem-lánc tulajdonos, Wang Mester. A legendás kínai séf azt is megmutatta, szerinte hogyan kellene elkészíteni nemzeti ételünket.

"A magyar éttermek 60%-ban a gulyásleves szar" - közölte nemes egyszerűséggel a TikTok-csatornájára feltöltött friss videóban a régóta Magyarországon élő és dolgozó, legendás kínai séf, Wang Mester. A nemrég megjelent poszt azért is igazán aktuális, hiszen épp a napokban írtunk a Pénzcentrumon arról, hogy a hazai vendéglátás helyzete nem épp rózsás. Harmath Csaba gasztronómiai szakértő, a Gault&Millau étteremkalauz magyarországi szakmai vezetője szerint pedig az egyik fő probléma az, hogy kevés a hozzáértő szakember a szakmában.

Nem gondolom, hogy egy Fülöp-szigeteki szakács ne tudna megfőzni egy jó gulyáslevest, ugyanis ők kiválóak abban, hogy valamit megtanuljanak, újra és újra reprodukáljanak azonos színvonalon – amiben mi, magyarok nem vagyunk annyira jók egyébként

- fogalmazott a Pénzcentrumnak adott interjújában Harmath Csaba.

Visszatérve Wang Mester videójára, a kínai séf azt is hozzátette, hogy nem volt ez mindig így: "Nagyon-nagyon szeretem a gulyáslevest, de most a magyar éttermekben az íze teljesen más, mint 15-20 évvel ezelőtt, amikor először megkóstoltam." És a csattanó, Wang azt is megmutatta, szerinte hogyan kellene készülnie a tökéletes gulyáslevesnek. Íme a receptvideó:

A tökéletes gulyásleves receptje

Bármelyik nemzet konyhájáról is beszélünk, mindenhol igaz a mondás: "ahány ház, annyi szokás". Így nyilván Wang mester tökéletes guylásleves receptjével is lehet vitatkozni, de azzal kevéssé, hogy ne lenne meg a kínai séfnek a technikai tudása ahhoz, hogy tényleg finom levest tudjon főzni. És akkor nézzük a tökéletes gulyásleves receptjét!

Wang mester gulyás levesének hozzávalói:

sertészsír

fűszerpaprika (édes)

fűszerpaprika (csípős)

lilahagyma

víz

marhahús (lábszár)

só

bors

fűszerkömény

babérlevél

fokhagyma

paradicsom

sárgarépa

fehérrépa

zeller gumó

burgonya

petrezselyem zöldje

A tökéletes gulyásleves elkészítése

Mint az Wang fenti videójában látható, a recept nem bonyolult, leginkább az időt kell csak rászánni, hogy valóban finom gulyáslevest készíthessünk. A tökéletes gulyás leves elkészítésének lépései a következők: