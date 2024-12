Hivatalos! Így változik a közlekedés menetrendje karácsonykor és Újévkor

December 15-én jön a szokásos, éves menetrendváltás! Sokak számára jelenthet azonban könnyebbséget, hogy az új, 2024/2025-ös vasúti menetrendben jóval kevesebb változással kell számolni, mint korábban: az utasok túlnyomó többségének nem kell új indulási és érkezési időket megtanulnia és az országos kínálat sem szűkül, megmaradnak az elmúlt években kialakult és bevált járatok.

Egyes mellékvonalakon ugyanakkor a pontosság és a megbízhatóság javítása érdekében a menetidőket a ténylegesen tapasztalható eljutási időkhöz igazítjuk, így utasaink számára kiszámíthatóbbá válik az utazás és az átszállások tervezése, elérése, és a csatlakozó vonatok pontossága is javul.

Az utasok visszajelzése alapján azonban valamivel több menetrendi módosítást vezetünk be december 15-étől a VOLÁN-buszjáratokon, hogy az ország több pontján javuljanak a munkába és iskolába járás lehetőségei, illetve még hatékonyabban kiaknázzuk a MÁV-csoport – egyebek mellett a vasúti és autóbuszos kiszolgálás jobb összehangolását jelentő – integrációját.

A HÉV-vonalak menetrendje nem változik: 2025-ben is ugyanannyi HÉV, ugyanolyan gyakran és ugyanakkora kapacitással fog közlekedni. A közlekedési társaságok a vonatok, buszok és HÉV-ek menetrendjét folyamatosan töltik fel a MÁV appba, a jegy.mav.hu oldalra és az EMMA utazástervezőbe, a következő napokban már az összes járatunkkal lehet tervezni a december 15-ét követő időszakra is.

Az új tarifarendszernek, valamint a kedvező árú vármegye- és országbérleteknek köszönhetően lényegesen többen veszik igénybe a MÁV-csoport járatait utazásaikhoz. Kiszolgálásuk érdekében az új menetrend alapját jövőre is az idei évre kialakított kínálat adja, azaz a december 15-én kezdődő 2024/2025-ös mentrendi időszakban is a korábban megszokott vasúti-, HÉV- és buszjáratokkal utazhatunk. Így jövőre a menetrend kapcsán a korábbi évekhez képest kevesebb változáshoz kell alkalmazkodnia utasainknak, ám néhány fontosabb – a kiszámítható eljutást célzó – módosítást természetesen így is életbe léptetünk. A nagyforgalmú vasúti fővonalakon a menetrend lényegében nem változik, azonban pár perces módosulások ezeken a vonalakon is előfordulnak, ezért javasoljuk, hogy a jegy- és bérletvásárlás, illetve az utazások előtt tájékozódjanak utasaink.

A megszokott menetrendi kínálat megőrzéséhez folyamatos fejlesztésekre és karbantartásra, több esetben pedig rendkívüli beavatkozásokra is szükség van. Ezeket a lépéseket meg fogjuk tenni, illetve már el is kezdtük őket. Ilyen lépés az ötpontos akcióterv elindítása, amelynek része a jelenleg 100 leállított InterCity-kocsi – jelentős karbantartást követő – újbóli forgalomba állítása, a mozdonybérlések, vagy épp a pályaudvar üzembiztonságának növelését célzó komplex beavatkozás, a Keleti-program felgyorsítása.

Kiemelt változások vasúton és közúton

A Budapest—Hatvan—Miskolc és a Miskolc—Hidasnémeti vasútvonalon néhány perccel módosul számos vonat menetrendje a csatlakozások jobb biztosítása, valamint a Budapest és Kassa között közlekedő HERNÁD InterCityk pontosságának javítása céljából. Ez kihatással van a Füzesabony—Eger és a Vámosgyörk—Gyöngyös, valamint néhány további elágazó vonal indulási időire is.

A Budapest–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonalon ugyancsak pár perccel előbbre vagy későbbre kerül több vonat indulási ideje a csatlakozások megfelelőbb biztosítása érdekében. Ezenkívül Nyíregyháza és Záhony között újabb InterCity-vonatpár is közlekedik napközben, kibővítve ezzel a beregi térség közvetlen budapesti kapcsolatát.

Három Bicske és Budapest-Kelenföld viszonylatú G10-es gyorsított vonat megáll Herceghalomban is a reggeli időszakban.

Az Ajkáról – Veszprémen át – a fővárosba fél 7-kor érkező sebesvonat munkanap helyett már naponta fog közlekedni.

A Volánbusz (jövő évtől Volán) menetrendjének főbb változásai

Budapesti utazási lehetőségek bővítése Pest vármegyében:A kedvezőbb budapesti eljutási lehetőségek biztosítása érdekében Budapest, Kelenföld és Páty, illetve Zsámbék, valamint Szigetszentmiklós és Szigethalom viszonylatokban új járatok közlekednek.

Új menetrend bevezetése Komárom-Esztergom vármegyében, illetve egyes Győr és Székesfehérvár felé vezető autóbuszvonalakon:2024. december 15-től Esztergom, Komárom, Tata, Tatabánya, Oroszlány, Mór és Székesfehérvár térségében számos autóbuszvonalon új menetrendet vezetünk be. A fejlesztéseknek köszönhetően az autóbuszok könnyebben megjegyezhető, ütemes menetrend szerint közlekednek, valamint rendszeresen csatlakoznak a vonatokhoz, illetve egyéb autóbuszjáratokhoz, és számos településről kedvezőbbé válik a járásközpontok, megyeszékhelyek közvetlen elérhetősége.

Új buszmenetrend bevezetése a Miskolc–Bükkaranyos–Harsány–Kisgyőr vonalon:Miskolc, Bükkaranyos, Harsány és Kisgyőr települések között új menetrendet vezetünk be, melynek részeként több közvetlen kapcsolat jön létre a vonalon elhelyezkedő három település között, a vonatokhoz hangolt autóbusz menetrendekkel rendszeres vasúti csatlakozások kerülnek kialakításra Miskolcon.

Bővül az eljutási lehetőségek száma Miskolc és Bánkút között:A Bükk-fennsík megközelítésének javítása érdekében bővül a Miskolc és Bánkút között közlekedő autóbuszjáratok száma. Valamennyi autóbusz esetében biztosított az átszállás a Miskolc-Tiszai pályaudvaron az InterCity vonatokra, illetve vonatokról.

Nagykőrösön bővül a vasútállomásig közlekedő autóbuszok száma:Lényegesen könnyebbé válik Nagykőrösön a vasút elérhetősége, mivel a jelenleginél több autóbuszjárat közlekedik a vasútállomásig, ahol csatlakozást biztosítanak a Budapest és Szeged felé és felől közlekedő vonatokhoz.

Új menetrend a Mohács–Palotabozsok–Pécsvárad viszonylaton:Baranya vármegyében új menetrendet alakítunk ki a Mohács–Palotabozsok–Pécsvárad viszonylaton, ahol bővül a két város közötti közvetlen eljutási lehetőségek száma.

Távolsági járatok:Számos viszonylaton, úgynevezett mentesítő autóbuszjáratok is közlekednek, vagyis egy időpontban egyszerre legalább 2 autóbusz indul. Ennek köszönhetően, elsősorban pénteki és vasárnapi napokon több menetrendben meghirdetett járat közlekedik például Budapestről Ózd, Szentes, Kalocsa, Szekszárd felé és Zala vármegyébe, valamint a Veszprém és Tapolca felé vezető autóbuszvonalakon, továbbá Szeged és Pécs között, illetve a Pécsről induló távolsági buszvonalakon is.

Több járat közlekedik majd Budapestről Salgótarján, Csongrád, Szentes irányába, valamint Pécsről Baja és Kecskemét felé. A módosításoknak köszönhetően Pécs és Baja között már egész nap jellemzően óránként indulnak a gyorsjárati autóbuszok.

Regionális vasútvonalakat is érint a menetrendváltás

Egyes mellékvonalakon a pontosság, ezáltal a megbízhatóság javítása érdekében az indulási és érkezési időket hozzáigazítjuk a tényleges menetidőkhöz. Utasainknak így a jelenleginél kiszámíthatóbbá válik az utazás, illetve az átszállások tervezése, elérése.

Az érintett vonalak:

Mátészalka–Fehérgyarmat–Zajta, Békéscsaba–Mezőhegyes, Püspökladány–Szeghalom, Lakitelek–Kecskemét, Kiskunfélegyháza–Szentes. Ezeken a vonalakon jellemzően néhány perccel megnövekszik a vonatok menetideje.

A Debrecen-Sáránd-Nagykereki vonalon a vasúti eljutásokat tekintve, mintegy 20 perccel nő az eljutási idő, emellett több vonat esetében pótlóbusz szállítja az utasokat nemcsak hétköznap, hanem hétvégén is. A Debrecen–Mátészalka–Fehérgyarmat vonalon néhány jelenlegi közvetlen vonat – köztük a Kraszna InterCity – esetében utasainknak át kell szállni Mátészalkán.

A nemzetközi vonatokra már váltható jegy az ádventi időszakra is

A menetrendváltástól Magyarbóly helyett Pélmonostorig (Beli Manastir) közlekedik két-két eddig csak belföldi személyvonat. Ezentúl nemzetközi járatként erősítik a Magyarország és Horvátország közötti vasúti kapcsolatot.

Kárpátalja kiszolgálása kedvezőbb lesz néhány vonat menetrendjének módosításával. Ukrajna és Magyarország között megnövekedett utasforgalom jobb kiszolgálás érdekében – ukrán hálókocsikkal – új, közvetlen vonat közlekedik Budapest és Kijev között az éjszakai órákban.

A külföldre vagy a külföldről hazánkba utazók már megválthatják nemzetközi jegyeiket a karácsonyi időszakra. Ezt a szomszédos országok fő- és nagyvárosaiban megrendezett, a magyarok körében is egyre népszerűbb ádventi vásárok miatt sokan kérték tőlünk. A fejlesztés számunkra is segítség, hiszen a foglalások alapján jobban fel tudjuk mérni az igényeket és szükség esetén plusz kocsikkal, erősítésekkel közlekedtethetjük az érintett vonatokat. A nemzetközi jegyeket, a belföldihez hasonlóan 60 nappal előre lehet majd megvásárolni. A vásárlások során érdemes a MÁV appot vagy a jegy.mav.hu weboldalt használni, ahol a kedvezményes START Europa jegyek is elérhetők – minél korábban vásárolva, annál kedvezőbb jegyárakkal.

Hol érhető el az új menetrend?

A vonatok, buszok, HÉV-ek menetrendjét folyamatosan töltjük fel az utazástervezési felületeinkre, azaz az EMMA-ra, az ELVIRA-ba, a menetrendek.hu oldalra és a MÁV applikációba. A már elérhető járatokra utasaink elővételben is meg tudják váltani a menetjegyeket és a helyjegyeket.

A HÉV-vonalak menetrendje nem változik: 2025-ben is ugyanannyi HÉV, ugyanolyan gyakran és ugyanakkora kapacitással fog közlekedni. A részletes menetrendek elérhetők a bkk.hu/menetrendek oldalon is.

Javasoljuk, hogy jegy- és bérletváltás, illetve utazásuk előtt tájékozódjanak a megszokott felületeinken a december 15-től érvényes menetrendről, illetve az átszállási lehetőségekről.