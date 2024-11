Ez az 50 legjobb borászat 2024-ben a világon: egy magyar is a toplistán

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A World’s Best Vineyards idén is közzétette a világ legjobb borturisztikai célpontjainak rangsorát, amely a 2024-es év 50 kiemelkedő pincészetét sorakoztatja fel. A festői Nyetimber Estate-en, Nyugat-Sussexben bemutatott listára idén egy magyar borászat is felkerült: a Tokaji borvidék büszkesége, a Szepsy Pince a 43. helyen végzett, bizonyítva, hogy a minőség és a hagyomány találkozása világszerte elismerésre talál.

Címlapkép: Getty Images

