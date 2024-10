Hibák és késések voltak a MÁV-nál: egy nap alatt három mozdony robbant le

Szombaton a magyar vasútnál több súlyos meghibásodás történt: három mozdony robbant le, és több járat jelentős késéssel közlekedett. A MÁV által tapasztalt problémák strukturális gondokra utalnak, amelyek nem az időjárásra, hanem a vasútvonalak állapotára vezethetők vissza.

Szombaton komoly fennakadásokkal indult a nap a magyar vasúton. Még reggel 7 óra előtt leállt a Debrecenből Budapestre tartó Cívis InterRégió mozdonya Ceglédnél. Az utasok a Z70-es zónázóval folytathatták útjukat a Nyugati pályaudvarra.

Röviddel ezután a nyugati országrészben is problémák adódtak: a járműhiba miatt sem a Szigetvárra tartó Pannónia InterRégió, sem a Keszthelyre közlekedő Lesence expressz nem tudott időben elindulni Szombathelyről. A MÁVINFORM kezdetben 30 perces késésekről számolt be, majd a Lesence expressz késését 70 percre módosította - számolt be a 444.hu.

Késő délelőtt az 1-es fővonal is bajba került, amikor Hegyeshalomnál meghibásodott a Budapestre tartó Railjet mozdonya. Az utasok így motorvonattal tudtak tovább utazni, és mintegy 40 perc késést szenvedtek el. Az Ausztria felé tartó járatok is érintettek voltak, mivel a Railjet nem hagyhatta el Hegyeshalmot.

Kora délutánra a nap harmadik mozdonyhibája is megtörtént: a Békéscsabáról Budapestre tartó Békés IC mozdonya Csárdaszállásnál romlott el. Az utasoknak meg kellett várniuk az egy órával később érkező következő IC-t, hogy folytathassák útjukat.

A nap során a hegyeshalmi állomáson meghibásodott a felsővezeték is, ami további késéseket okozott: a Tisza EC 30, egy Railjet 40, a RegioJet pedig 50 perccel később érkezett céljához.

Bár ezek a hibák nyáron gyakrabban fordulnak elő a forróság miatt, a mostani problémákat nem az időjárás okozta, hanem a MÁV egyre súlyosabb strukturális nehézségei, amelyek a vasúti hálózat fenntartásának hiányosságaira utalnak.