Kiértékelték a nyaralásokat: ebbe az országba utazott a legtöbb magyar a nyáron

„Az előző évhez képest jelentős, kétszámjegyű százalékos növekedést tapasztaltunk a vendégeink számában. Sokan pihentek a Török Riviérán, de Egyiptom is népszerű volt” – mondta Taskár Tamás, a TUI Magyarország értékesítési vezetője.

A TUI idén júniusban indított Debrecenből Antalyába tartó új járatával, valamint a Budapestről hetente többször induló járataival különösen kényelmesen utat biztosított nyáron a török Riviérára. Ez tükröződik a nyári foglalási rangsorban is, ahol Antalya egyértelműen az első helyen áll. Sikeresnek bizonyultak a Budapestről Krétára, Heraklionba, és a ciprusi Larnacába induló útvonalak is.

A 2024 nyarára vonatkozó rangsorban Törökország vezet Görögország és Horvátország előtt, majd Spanyolország és Ciprus következik. A nyáron leginkább Egyiptom iránt növekedett a kereslet. „Nagy örömünkre szolgál, hogy az előző évhez képest idén majdnem háromszor annyi vendég választotta a Vörös-tengeri nyaralást” – tette hozzá Taskár Tamás. A távoli utazások tekintetében az Egyesült Arab Emírségek és a Maldív-szigetek volt a legnépszerűbb úti cél.

A magyar utasok egyhetes nyári nyaralásuk során átlagosan valamivel kevesebb mint 1 000 eurót költöttek. Az utazók mintegy 45 százaléka ötcsillagos vagy magasabb kategóriájú szállást választott, az all inclusive ajánlatok továbbra is nagyon népszerűek voltak. „A nyaralók a kényelem és a biztonságos árképzés miatt választják az all inclusive ellátást, hiszen ez az ár minden járulékos költséget tartalmaz az utazással és szállásfoglalással kapcsolatban” – mondta Taskár. A vendégek 66 százaléka választotta ezt az opciót.

Összesített rangsor 2024 nyarán:

1. Törökország



2. Görögország



3. Horvátország



4. Spanyolország



5. Ciprus



6. Egyiptom



7. Olaszország



8. Egyesült Arab Emírségek



9. Maldív-szigetek



10. Dominikai Köztársaság

