Így jusson el a gyerek az iskolába! Újabb buszjáratot szüntettek meg, senki nem gondol a diákokra

Délegyháza önkormányzata kénytelen volt megszüntetni az iskolabusz-szolgáltatást, miután a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ váratlanul megvonta a támogatást. A 2012 óta működő járat sok gyermek számára biztosított biztonságos közlekedést az iskolába és haza, különösen a zord időjárási körülmények között -számolt be a 24.hu.

A Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola igazgatója augusztus közepén tájékoztatta a szülőket a szolgáltatás megszűnéséről, ami jelentős nehézségeket okozott a családoknak. A tankerület indoklása szerint a forrásokat más, kötelező feladatok ellátására kell fordítaniuk, az önkormányzat pedig nem képes önerőből fenntartani a járatot.

A település földrajzi adottságai miatt a döntés különösen érzékenyen érintette a lakosságot. Délegyháza tavakkal körülvett területe miatt a gyalogos és kerékpáros közlekedés jelentős kerülőkkel jár. Az iskola megközelítése gyalogosan akár 40-50 percet is igénybe vehet, ami napi másfél órás utazást jelent sok diák számára.

Riebl Antal polgármester kiemelte, hogy az iskolabusz bevezetésének fő oka a hátrányos helyzetű gyermekek segítése volt, akik korábban mostoha körülmények között közlekedtek. A szolgáltatás megszűnése most újra nehéz helyzetbe hozza ezeket a családokat.

A tankerület tájékoztatása szerint korábban évente felülvizsgálták a támogatást, de most már nem tudják vállalni a költségeket. Az önkormányzat szerint 2023-ban a tankerület négymillió forinttal járult hozzá a körülbelül 20 millió forintos éves költséghez.

A helyzet megoldására a szülők felajánlották anyagi támogatásukat, azonban az új ajánlatok szerint a szolgáltatás újraindítása évi 35 millió forintba kerülne, ami meghaladja a közösség lehetőségeit.

A tankerület jelezte, hogy egyeztetést kezdeményezett a Volánbusz Zrt.-vel a probléma megoldása érdekében. Azonban a Volánbusz sajtóosztálya arról tájékoztatta a 24.hu-t, hogy "társaságunkhoz a levelében említett ügyben nem érkezett megkeresés."

Az eset nem egyedülálló, más településeken is megszűntek hasonló szolgáltatások. A helyzet megoldása egyelőre várat magára, miközben a családok és az önkormányzat is keresi a lehetséges alternatívákat a gyermekek biztonságos iskolába jutásának biztosítására. Cikkünkben mi is megvizsgáltuk, hogy hogyan alakul az ország személygépkocsi állománya településenként. E mellé pedig hogyan társul a leépülőben lévő vidéki közlekedés és ezáltal milyen lehetőségektől esnek el a fiatalok és a munkát vállalni akarók.

Címlapkép forrása: MTI/Czeglédi Zsolt