Rengeteg vadregényes táj várja a túrázókat a vidéki Magyarországon, ezeket mind imádni fogják

A szeptemberi időjárás kifejezetten kedvez a szabadtéri programoknak, így érdemes most kirándulni, túrázni indulni. Azoknak, akik nem vágnának keresztül az országon egy-egy nagyobb látnivalóért, érdemes lehet a közeli erdőket vagy nemzeti parkokat megcélozniuk. A HelloVidék 5+1 tanösvényt ajánlott olvasóinak.

Az egész évben, szezonon kívül is látogatható Fényes Tanösvény egy negyvenhárom állomással rendelkező, 1,5 kilométer hosszú ökoturisztikai útvonal, amely interaktív módon mutatja be a fürdő területének természeti kincseit. Egyszerre informatív és szórakoztató turisztikai attrakció, mely bővelkedik kalandokban: önállóan, kötélhídon és csónakkal járhatják be a látogatók, és megcsodálhatják a karsztforrások lenyűgöző élővilágát. A portál ezúttal ezt a vidéket járta be tüzetesebben. Ám ajánlottak egyéb érdekes útvonalakat is az őszre, ezek a következők:

1. Kis-Tisza Ökocentrum - Tiszalök

A tanösvény mintegy 3 kilométer hosszan bejárható gyalogútvonal, amelyet bemutató ismeretterjesztő táblák színesítenek, valamint különböző bemutatóterek is helyet kaptak annak területén. A természetvédelmi tanösvény 2023-ban teljesen megújult, és újabb tematikus bemutatóterekkel, illetve interaktív ismeretterjesztő és játékelemekkel bővült.

2. Mártélyi tanösvény - Hódmezővásárhely

A tanösvény 8 állomáson keresztül mutatja be a Körtvélyesi és az Ányási holtágak életét, a helyi élővilágot, a 19. századi folyószabályozásokat, illetve az árvíz elleni védekezés történetét és módszereit. Nagyjából 2,5 kilométert tesz ki az út.

3. Erzsébet ligeti tanösvény - Gyomaendrőd

2015-ben bővült az Erzsébet liget sok-sok játékkal, játékos tanösvénytáblával és csónakázási lehetőséggel. Az interaktív tanösvény háromféle útvonalat foglal magában, mindenki választhat, hogy a víz, az erdő, vagy a játékos feladatok vonzzák leginkább.

4. Sóstó Tanösvény - Székesfehérvár

A Sóstó-Homokbánya Természetvédelmi Terület Székesfehérvár belvárosától két és fél kilométerre található, szerves részét képezi a város lüktető életének. 218 hektáron helyezkedik el, melyből 121 hektár országosan védett

5. Nádirigó tanösvény - Tiszakécske

Tiszakécske képviselő-testülete a holtágat és környezetét helyi jelentőségű védett természeti területté (röviden helyi védett területté) nyilvánította 2016-ban, aminek kiterjedése 180 hektár, ebből a holtág-rendszer 100 hektár. Parkosított környezete kedvelt kirándulóhely.

+1 Malom-völgyi tanösvény - Tardos

Tardos község mellett, a Gerecse hegység ölelésében található a Malomvölgyi-tó, ami egy kiépített horgászhely, de környéke sokak által kedvelt kirándulópont. A tó körül található a Malomvölgy tanösvény,