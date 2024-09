Ilyen nincs, brutális havazásba csap át az ítéletidő: akár fél méter is hullhat a napokban

A ciklon kiadós havazást hozhat az Alpokban, akár fél-1 méteres friss hótakaró is kialakulhat a magasabban fekvő területeken.

A hullámzó frontrendszer, illetve a hétvégén hazánk időjárását alakító mediterrán ciklon kiadós havat hozhat az Alpokba az Időkép szerint,

akár fél-1 méteres friss hótakaró is kialakulhat a magasabban fekvő területeken.

Lachtalban, a magyarok által is közkedvelt, 1600 és 2222 méteres magasság között fekvő síterepen már most elkezdett kifehéredni a táj.

A nagytérségű modellek továbbra is azt mutatják, hogy a szomszédos országok közül többek között Ausztriában, Csehországban és Szlovákiai nyugati felén akár 200-300 mm is eshet a következő 4-5 napban, de olyan régiók is akadnak majd, ahol 300-350 mm-t is maga mögött hagyhat Boris, az érkező ciklon.