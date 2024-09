Brutál árvíz mossa el az aszályt Magyarországon: olyan esőzés közelít, amit még sosem láttunk

A következő napokban brutális esőzés várható Ausztriában, többek között a Duna vízgyűjtő területein is. Ez azt eredményezi, hogy a Duna magyarországi szakaszán, ahol jelenleg kifejezetten alacsony a vízállás (Budapesten például 137 cm) napokon belül jelentősen emelkedik a vízszint: a budapesti szakaszon például szeptember 17-re már 565 cm-es vízállást várnak a jelen állás szerint- vette észre a Telex.

A következő napokban jelentős esőzés várható Ausztriában, különösen a Duna vízgyűjtő területein, ami komoly vízszintemelkedést idézhet elő a Duna magyarországi szakaszán is. Jelenleg Budapesten alacsony a vízállás (137 cm), de szeptember 17-re akár 565 cm-re is emelkedhet, míg Nagybajcsnál a jelenlegi 183 cm-es szintről 600 cm-re nőhet hat nap alatt. A Duna vízszintje akár az elsőfokú árvízvédelmi készültséget is meghaladhatja, és a rakpartokat 620 cm-nél már le kellene zárni.

A vízszintemelkedést a Duna vízgyűjtő területeire zúduló hatalmas mennyiségű csapadék okozza. Az előrejelzések szerint a következő 4-5 napban az Innen, a Traun, az Enns és a Bécsi-medence térségeiben napi szinten 35–71 mm eső is hullhat, ami jelentős víztöbbletet jelent a folyókban. A szakemberek szerint az esőzés mértéke még változhat, és az időjárás további alakulása bizonytalan, de a tendencia egyértelműen a vízszint drasztikus emelkedését mutatja.

Az osztrák meteorológiai előrejelzések már napok óta figyelmeztetnek a lehetséges árvízre. A kérdés, hogy a csapadék teljes egészében esőként érkezik-e, vagy esetleg a magasabb területeken havazás formájában, ami enyhíthetné a folyók vízszintjének emelkedését. A Duna magyarországi szakaszán legutóbb júniusban, illetve tavaly karácsonykor volt jelentős árvíz, ami megmutatja, hogy az ilyen helyzetek nem ritkák, de komoly figyelmet igényelnek.