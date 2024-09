Ilyen nincs: havazásba csaphat át a szeptemberi nyár, rengeteg hullhat jövő hét végére

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Elbúcsúzhatunk a szeptemberi nyártól, nemcsak a jövő hét elején, hanem a végén is kiadós csapadék várható. Az Alpokban is jelentős csapadék jöhet, a jövő hét végére az osztrák gleccsereken 20-40 centiméter friss hó is összejöhet.

Várhatóan jócskán megváltozik az időjárás a jövő hét elején hazánkban: úgy tűnik, elbúcsúzhatunk a szeptemberi nyártól, és a jelenlegi előrejelzés szerint nemcsak a jövő hét elején, hanem a végén is kiadós csapadék várható - írja az Időkép. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az Alpokban is jelentős csapadék várható: néhol 40-50 milliméter, de helyenként akár ennek a duplája is lehullhat. A magashegységekben pedig akár már havazhat is, a jövő hét végére az osztrák gleccsereken 20-40 centiméter friss hó is összejöhet. Egyes időjárási modellek ennél nagyobb mennyiségeket sem tartanak elképzelhetetlennek.

Címlapkép: Getty Images

