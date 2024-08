Ezek a magyar sztártelepülések viszik ám a prímet: annyi pénzt szednek az utazóktól, elkölteni is nehéz

Az idegenforgalmi adó (IFA) mértéke az elmúlt két évtized során fokozatosan emelkedett: 2003-ban a maximum 300 forint vagy a fizetendő összeg 4%-a volt, míg 2024-től a legmagasabb kivethető összeg vendégéjszakánként 680 forint. Az IFA-ból származó bevételek jól tükrözik a hazai turisztikai forgalmat: 2022-ben például Márokföld lakosonként 199,9 ezer forint bevételt könyvelhetett el, míg Budapest több mint 7,5 milliárd forintot gyűjtött be összesen. Cikkünkben az IFA bevételeinek regionális, vármegyei és települési szintű megoszlását elemezzük a 2022-es adatok alapján. Nem megelpő módon 2022-ben is jellemzően a balatoni települések és borvidékek zsebelték be a legtöbb bevételt IFA-ból.

A Idegenforgalmi adó (IFA) a szálláshelyek igénybevétele esetén az állam részére fizetendő összeg. AZ IFA egy helyi adónem, a kivetése és az elszámolása az önkormányzatok hatáskörébe tartozik. Az adónemmel minden szállás bérbeadásnál, így a magánszálláshely kiadása esetén is találkozunk, amely a számlán külön tételként van feltüntetve. Az adó beszedését és elszámolását az önkormányzat felé az ingatlant bérbe adó végzi, azonban annak összege a szolgáltatást igénybe vevőt, így végső soron a fogyasztót terheli.

Ezt az adónemet 2003-ban vezették be, és ekkor is vetették ki először. A bevezetéskor a mértéke legfeljebb 300 forintban vagy a fizetendő összeg 4 százalékában volt maximálva. Az elmúlt 20 évben ezek az értékek fokozatosan emelkedtek; 2003 és 2019 között a növekedés mértékét a KSH által meghatározott fogyasztói árindex változásához igazították. Azonban 2020-ban a kormány egy rendeletben megállapította, hogy az IFA mértéke nem növekedhet, ezzel enyhítve a vendéglátósok terheit a COVID-járvány idején. Emiatt a 2021-es évben sem változott az adónem, és a maximálisan elkérhető összeg éjszakánként és személyenként 525,5 forint maradt. Ez azonban mára már nincsen így, míg 2023-ban 580 forintban maximalizálták ezt az összeget vendégéjszakánként, mára ez 100 forinttal növekedett.

Tehát jelenleg (2024 január 1-től) 680 forint/vendégéjszaka a maximum kivethető IFA, azonban ez településenként eltérő lehet. A Magyar Államkincstár oldalán egy részletes lista található, ahol településenként megnézhetjük, hogy milyen adókkal kell számolni, illetve, hogy mekkora az adott adónem mértéke, így az IFA-ról is részletesen tájékozódhatunk. Cikkünkben a 2022-es év IFA bevételeit vizsgáljuk meg régiók, vármegyék és települések szintjén, az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) oldalán található adatok alapján. Érdekesség, hogy abból is igen látványos, hogy a 2021-es évről 2022-re rendkívüli COVID intézkedések keretében nem változott az IFA mértéke, hogy a már fentebb említett Magyar Államkincstár oldalon 2022-re külön adatot nem is lehet találni.

Regionális és vármegyei bontás



Mind a regionális, vármegyei, mind pedig a településszintű adatok esetében lakosságarányos értékeket alkalmaztunk, hogy pontos képet kapjunk az IFA-bevételekről. Először a regionális és vármegyei adatok eloszlását vizsgáljuk meg, mert már ezek is jól mutatják, hogy az adónemből származó bevételek egyértelműen bizonyos régiókhoz és vármegyékhez koncentrálódnak. Az első térképes ábrán a régiók szerinti bontás látható, és már itt is látványos a dunántúli régiók dominanciája. Ebben a térségben található a Balaton, amely minden évben a legtöbb turistát vonzza, így érthető módon itt a legmagasabbak az értékek. Egy másik kiemelkedő régió az észak-magyarországi, ami szintén nem meglepő, hiszen az Északi-középhegység és környezete, valamint a híres borvidékek sok látogatót csábítanak ide.

Ami még igen látványos az ábrán szereplő adatok alapján, hogy 2022-re jóval magasabb értékek mutatkoznak az amúgy is népszerű régiókban. Míg 2021-ben az egyik vezetőnek számító észak-magyarországi régió 318 ezer forinttal számolhatott/fő, 2022-re ez az érték 403 ezer főre bővült. De vármegyei szinten még inkább kivehetőek ezek a növekedések.

A vármegyei bontás is szépen párhuzamban van a regionális adatokkal, a Dunántúlon fekvő vármegyék közül kerülnek ki a nyertesek, a legtöbb IFA bevételt 2022-ben Veszprém vármegye szerezte, de utána nem sokkal található Zala és Somogy vármegye is. Az Észak- Magyarországi régióban Heves vármegye a legkeresettebb. Illetve, ahogy már szó esett róla igen látványos 2021-ről 2022-re egyes vármegyék IFA bevételének növekedése (azért is érdekes összevetni, mert maguk az alap kiszabható IFA értékek a COVID miatt nem változtak).

Erre jó példa a Somogy és Veszprém vármegyék, ahol előbbi 257 ezer forint forint/főről 357 ezer forint/főre bővült, míg utóbbi 360 ezer forint/főről 519 ezer főre. Ami azzal magyarázható, hogy 2022 nyarára feltehetően már enyhültek a járvány miatt bevezetett korlátozások és így újra jobban mertek utazni az emberek (többek között) a Balatonra és környékére. De Zala vármegye is hasonló 314 ezer forint/fős bevétel után 2022-re 582 ezer forint/főre ugrott az érték.

Tehát elmondható, hogy az IFA bevételek tökéletesen visszaadják hazánk legfőbb turisztikai térképét. Budapest értékeit a listából szándékosan kihagytuk (Pest vármegyei adatok között sem szerepel), mivel torzítaná az adatokat a maga 4 500 forint/ fős IFA bevételével, ami összességében a lakossági adatok figyelembe véve 7 519 500 000 forintos bevételt jelentett 2022-ben a fővárosnak. Ezek után érdekes megnézni, hogy települések szintjén mennyire folytatódik ez, a regionális és vármegyei szinten felfedezhető dominancia az ország dunántúli és északi részét illetően.

Top 5-ös listák

A regionális és vármegyei adatok után nézzünk rá a település szintű adatokra. Először az 5 legtöbb IFA bevételt szerző településeket nézzük meg lakosságarányosan. A legtöbb bevételt a Zala vármegyei, 58 lélekszámú Márokföld tudhatja magáénak, 199,9 ezer forintot lakosonként, ahhoz képest, hogy 2021-ben ez az érték a 100 ezer forintot sem érte el fejenként. Márokföld egy kis falu Magyarország nyugati részén, Zala megyében, közel a szlovén határhoz. A település zöld környezetben, dombokkal és erdőkkel körülvéve helyezkedik el, ami nyugodt, vidéki hangulatot áraszt. Márokföld az Őrség régió közelében található, amely híres természeti szépségéről, hagyományos falusi építészetéről és kulturális örökségéről, valamint arról, hogy ott található az Őrségi Nemzet Park is.

Több a listán szereplő település nem okoz meglepetést, hiszen a legkedveltebb turista célpontok közzé tartoznak, úgy mint például Hévíz, Tihany vagy Zalakaros, de, ha a top10-es listát nézzük akkor is olyan települések szerepelnek, mint Visegrád vagy Zamárdi, amelyek abszolút jogosan helyezkedik el a lista ezen szakaszán. Összegyűjtöttük a legfontosabb adatokat a top5 legtöbb bevételt szerző településre:

1. Márokföld

Régió: Nyugat-Dunántúl

Vármegye: Zala

IFA bevétel 2022/fő: 199,9 ezer forint

2. Zalakaros

Régió: Nyugat-Dunántúl

Vármegye: Zala

IFA bevétel 2022/fő: 129 ezer forint

3. Hévíz

Régió: Nyugat-Dunántúl

Vármegye: Zala

IFA bevétel 2022/fő: 111,2 ezer forint

4. Bük

Régió: Nyugat-Dunántúl

Vármegye: Vas

IFA bevétel 2022/fő: 74,3 ezer forint

5. Tihany

Régió: Közép-Dunántúl

Vármegye: Veszprém

IFA bevétel 2022/fő: 63,7 ezer forint

A legkevesebb IFA bevételt szerző települések kiszűrése a listában már nehezebb dió volt. Ugyanis az adatbázisban található 3 156 településből 2 539 olyan van, ahol egyáltalán nem volt IFA bevétel 2022-ben. Ezek közül is a legtöbb a Dél- Dunántúlon, ott ugyanis 562 az IFA-ból 0 forint bevételt szerző település van. A második helyen a Nyugat- Dunántúl található a maga 539-es értékével. Ezek az értékek azért is érdekesek, mert vármegyei és regionális szinten is abszolút a dunántúli régió vezetése látszik, annak ellenére, hogy itt található a legtöbb 0 forint IFA bevételt szerző település is. A top5 legkevesebb (de nem 0 forint) IFA bevételt szerző települések:

1. Túristvándi

Régió: Észak-Alföld

Vármegye: Szabolcs-Szatmár-Bereg

IFA bevétel 2022/fő: <100 forint

2. Liget

Régió: Dél- Dunántúl

Vármegye: Baranya

IFA bevétel 2022/fő: <100 forint

3. Váraszó

Régió: Észak-Magyarország

Vármegye: Heves

IFA bevétel 2022/fő: <100 forint

4. Kerkaszentkirály

Régió: Nyugat-Dunántúl

Vármegye: Zala

IFA bevétel 2022/fő: <100 forint

5. Mónosbél

Régió: Észak-Magyarország

Vármegye: Heves

IFA bevétel 2022/fő: <100 forint

Ha elvonatkoztatunk a 0 forinttól, akkor is jól látható, hogy az IFA nagyon csoportosítva jelenik meg a térképen, ugyanis egészen 0-tól 1 000 forint éves bevételig összesen 2 949 település található, ami az összes az adatbázisban szereplő település több, mint 93%-át jelenti.

Az IFA mentesség feltételei

Idegenforgalmi adót magán- és falusi szálláshely bérbeadása esetén is be kell szednie a szállásnyújtónak. Ugyanakkor akadnak olyan feltételek is, amelyek lehetővé teszik, hogy bizonyos esetekbe nem kelljen IFA-t fizetni. Ilyen esetek

a 18. életévét be nem töltött személy,

a gyógyintézetben vagy szociális intézményben ellátásban részesülő személy,

közép- felső-, vagy szakképzés keretében szálláshelyen tartózkodó személy,

honvédelmi, rendvédelmi, vagy közszolgálati feladatokat ellátó személy, vagy annak hozzátartozója, amennyiben a vendégéjszakát az állományban lévő személy látogatása indokolja,

egyházi jogi személy tulajdonában álló építményben töltött vendégéjszaka, kizárólag az egyházi személy hitéleti tevékenységének céljából,

a településen székhellyel, telephellyel, vagy ideiglenes iparűzési adó alá tartozó tevékenységet végző vállalkozó vagy ezen vállalkozó munkavállalója által eltöltött vendégéjszaka, amennyiben azt a folytatott munkavégzés indokolja,

2022-től azok a magánszemélyek, akik az önkormányzat illetékességi területén egészségügyi szolgálati kötelezettség okán tartózkodnak.

De fontos információ, hogy minden felmentést jogosító esetet hivatalos dokumentummal kell igazolni a szállást nyújtó számára, mert az adóbevalláskor ezt a tulajnak szintén igazolnia kell tudni.

