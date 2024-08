Súlyos baj van a magyarok kedvelt nyaralóhelyén: ezt vajon hogy oldják majd meg?

A görögországi Volosz városában súlyos környezeti katasztrófa bontakozott ki, miután több százezer elpusztult hal árasztotta el a kikötőt. A hatóságok megkezdték a tetemek begyűjtését, hogy megelőzzék a további problémákat - tudósított a The Guardian.

A kikötőben ezüstös takarót képező haltetemek erős bűzt árasztanak, ami aggodalmat keltett a lakosokban és a helyi vezetőkben. Stelios Limnios, a városi tanács tagja elmondta: "Kilométereken át terjed a szag. Nemcsak a part mentén, hanem a Pagasetic-öböl közepén is."

A halak begyűjtésére vonóhálós halászhajókat vetettek be, és az elmúlt 24 órában több mint 40 tonnányi tetemet távolítottak el. Achilleas Beos, Volosz polgármestere szerint a helyzet elviselhetetlen, és a kormányt hibáztatta a késlekedő intézkedések miatt.

Szakértők szerint a problémát a tavalyi történelmi áradások okozták, amelyek újra feltöltöttek egy korábban leeresztett tavat. A tó vizének visszahúzódása az édesvízi halakat a kikötő felé kényszerítette, ahol a sós vízben nem tudtak életben maradni.

A katasztrófa súlyosan érinti a helyi turizmust is. Dimosthenis Bakoyiannis, egy közeli étterem tulajdonosa elmondta: "A sorompó lezárása most nem segít. Most már túl késő, a turistaszezonnak vége." A helyi ügyészség vizsgálatot rendelt el az ügyben, míg a környezetvédelmi minisztérium egyelőre nem reagált a megkeresésekre.