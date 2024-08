Teljesen átformálja a hőség a balatoni szezont: a legtöbben már így terveznek, nekik van igazuk?

Pénzcentrum/InfoRádió Link a vágólapra másolva

Régen augusztus 20-ával véget ért a balatoni szezon, ám most a tóparton is folytatódott a nyár, és ősszel is várják a kirándulni, pihenni vágyókat - mondta el Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke az InfoRádióban. A külföldiek tavasszal és ősszel talán már többen is lehetnek, mint nyáron, mert nekik más dolgok fontosak, mint a magyaroknak - hangzott el.

Már évek óta nem igaz az a régi hiedelem, hogy augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyári szezon: az e héten jellemző 30 fok feletti napi csúcshőmérsékletek még igazi strandidőt, nyaralóidőt jelentenek – mondta el Pach Gábor. A Balatoni Kör elnöke szerint az éghajlatváltozás alaposan átalakította a nyári szezont, hiszen már a tavasz is remek időt hozott turisztikai szempontból, a szeptember-október pedig ugyancsak remek nyaraló időt ígér. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! "Ha az emberek azt olvassák, hogy várhatóan napsütéses idő lesz, már el is indulnak a Balatonra" – mondta, hozzátéve: a meleg idő jót tett a víz hőmérsékletének is. Pach Gábor úgy vélte, hogy ez a szezon remekül sikerült. Nőtt a belföldi vendégek és a vendégéjszakák száma, a nyaralók pedig többet is költöttek. EZ IS ÉRDEKELHET Vége a szezonnak, mégsem ürül ki a Balaton: így hozzák ki az élelmesek a legtöbbet a nyárutóból Kezdődik az iskola és vele együtt a családi menetrenddel való zsonglőrködés.

Címlapkép: Getty Images

