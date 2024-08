Vége a szezonnak, mégsem ürül ki a Balaton: így hozzák ki az élelmesek a legtöbbet a nyárutóból

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Háromszáz szülővel töltették ki azt a kérdőívet, amelyben arra voltak kíváncsiak, hogyan nyaralnak azok, akik óvodás, vagy kisiskolás gyermekkel érkeztek a Balatonra. Valamennyi szülő arról számolt be, hogy számukra nem csak az időjárás a meghatározó, de a szeptemberi iskolakezdés is erősen behatárolja a nyaralási időszakot. 91 százalékuk úgy véli, hogy a szeptemberi hétköznapokon már biztos, hogy nem jön a Balatonra, akármilyen meleg is lesz. Jelentős részük úgy nyilatkozott, hogy szabadságot még tudnának kivenni munkahelyükön, de azt nem szeretnék, hogy gyermekük hiányozzon az iskolából.

A megkérdezettek többet szeretnének utazni. A szülők 47%-a úgy érzi, sikerült pont annyit nyaralniuk gyermekeikkel, mint amennyit elterveztek az idei évre. Ugyanakkor 87% úgy nyilatkozott, hogy jövőre, ha tehetik, többet jönnek a Balatonon pihenni - közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A családi pénztárca megköveteli a tudatos utazást, amit alátámasztanak a kérdőíves adatok is. A szülők 67 %-a legalább egy-három hónappal előre lefoglalta szállását. Mindössze 9% nyilatkozott úgy, hogy spontán utazott a Balatonra és így foglalt szállást. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke elmondta, a kérdőíves felmérés nem reprezentatív jellegű, ugyanakkor jól mutatja azokat az attitűdöket, amelyek a balatoni nyaralást mozgatják, ha gyermekes családokról van szó. Szerinte nem csak az iskolakezdés, de a családi szülinapok, a baráti összejövetelek, az osztálykirándulások is azt eredményezik, hogy ősztől a szülőknek többet kell zsonglőrködniük a családi menetrenddel, ha el szeretnének jutni egy-két napra a Balatonra. Ugyanakkor Fekete Tamás nem tart attól, hogy a következő hetekben kiürül a tópart. Most inkább majd azok a turisták jönnek, akik jobb szeretik a csendesebb Balatont. A "csendes utazás", mint turisztikai kifejezés, keresési kulcsszó egyre népszerűbb a világhálón. Ennek oka, hogy sokan egyre inkább vágynak arra, hogy elvonuljanak a nyüzsgő mindennapi életből. Különösen a fiatal munkavállalók körében divatos ez a kifejezés, akiknek utazási prioritásaiban a nyugalmi idő, az elvonulás iránti vágy felértékelődik. Fekete Tamás úgy véli, hogy a nagy meleg miatt, szeptemberben tízezrek jönnek majd a Balatonra azok közül is, akik csak egy napot, vagy néhány órát szeretnének tölteni a Balatonon. Ők azok, akik egy-másfél órányi utazásra laknak a Balatontól. Ők azok, akiknek többsége már a tavaszi szezonban is járt itt és csak azért ugrott le a Balatonra, hogy kiránduljon egy jót, megkóstolja a Balaton fagyiját, vagy egyen egy jó lángost. Fekete Tamás szerint LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 420 267 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 135 855 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, a Raiffeisen Banknál 6,69%; a MagNet Banknál 6,76%, a K&H Banknál 6,86%, az Erste Banknál pedig 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) az ilyen egy napos turistákra a jövőben jobban kell koncentrálniuk a Balaton környéki szolgáltatóknak, hiszen komoly összegeket hagynak a régióban ezek a vendégek is. Ugyanakkor Fekete Tamás arról is beszámolt, hogy azoknak is érdemes elindulni még ezen a hétvégén a Balatonra, akik valamilyen izgalmas programra vágynak. Ilyen például Salföldön a Jazz Fesztivál (augusztus 29-31.). Ugyanezen a hétvégén rendezik meg a boglári Családias népzenei-világzenei fesztivált, a Balaton-felvidéken, Gyulakeszin összművészeti fesztivált tartanak a Csigó Malomban. Ezzel párhuzamosan pedig beindul a szüreti mulatságok szezonja is.

Címlapkép: Getty Images

