Vonatbaleset a Keletinél: megszólalt a MÁV vezetője, ekkor lehet rend a pályaudvaron

Várhatóan kedd délelőtt állhat helyre a vasúti forgalom a budapesti Keleti pályaudvaron, amely előtt vasárnap este kisiklott a Claudiopolis nevű, Kolozsvárról közlekedő InterCity vonat öt személykocsija - jelentette be a MÁV vezérigazgatója.

Pafféri Zoltán a helyszínen tartott hétfői sajtótájékoztatón közölte: a balesetben senki nem sérült meg, jelenleg tart a baleseti elhárítás. Utána mérik fel a károkat, majd állapítják meg a baleset okát, ezt követően adják át a forgalomnak a pályaudvart. A gyors baleseti elhárítás annak köszönhető, hogy daru helyett emelőkkel tették vissza a kocsikat a sínre, így nem kellett megbontani a pálya fölötti felsővezeték-rendszert - tette hozzá. A baleset okát a rendőrség, a Közlekedésbiztonsági Szervezet és a MÁV Vasútbiztonsági Szervezete egyaránt vizsgálja - mondta.

Németh Réka, a MÁV pályaműködtetésért felelős vezérigazgató-helyettese azt közölte, hogy az elsődleges szemrevételezés szerint egy váltó egyik alkatrésze eltört. Ám azt nem tudják, hogy ez okozta a balesetet vagy a baleset nyomán tört el az alkatrész. Hangsúlyozta, hogy a protokoll szerint az ilyen típusú váltókat havonta ellenőrzik, ennek a váltónak a legutóbbi ellenőrzése július 30-án volt. Ugyanakkor elrendelték a hasonló típusú váltók, több száz váltó soron kívüli ellenőrzését az egész országban. Arról is szólt: eleinte nem volt biztos, hogy daru és a felsővezeték megbontása nélkül vissza tudják tenni a kocsikat a sínre, ám mintegy száz ember egész éjszaka tartó munkája és szaktudása nyomán megtalálták a megoldást.

Mosóczi László, a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a napi százezres utasforgalmú Keleti pályaudvarra három irányból - Hatvan és Szolnok felől, illetve a Dunántúlról - érkeznek a vonatok. A társaság vészhelyzeti forgatókönyve szerint a Hatvan felől érkezők Kőbánya-felsőig, a Szolnok felől érkezők Rákos állomásig, a dunántúli vonatok pedig Kelenföldig közlekedtek. A Budapesti Közlekedési Központtal (BKK) történt megállapodás alapján a Keleti pályaudvar felé párhuzamosan közlekedő járatokon a BKK elfogadja a vonatjegyeket, ugyanakkor Kőbánya-felső és Rákos állomásra vonatpótló buszokat is indítanak. Továbbá a hatvani, illetve a szolnoki irányból közlekedő InterCity és feláras járatokon felármentességet rendeltek el - sorolta.

Pafféri Zoltán kérdésekre válaszolva hangsúlyozta, hogy a nagyobb katasztrófát éppen azért sikerült elkerülni, mert a kérdéses szakaszon is óránkénti 40 kilométeres sebességkorlátozás érvényes, így nemcsak a balesetet szenvedett vonat, de a mellette haladó szerelvények vezetői is kellő gyorsasággal tudtak reagálni a helyzetre. Egyben cáfolta azokat a sajtóinformációkat, amelyek szerint a MÁV ötletszerűen vezet be sebességkorlátozásokat bizonyos vonalszakaszokon. A korlátozásokat éppen azoknak a szigorú ellenőrzéseknek a nyomán vezetik be, amelyeket a nemzetközi protokoll szerint rendszeresen elvégeznek - mondta a MÁV vezérigazgatója.