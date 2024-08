Nagyon fontos hírt közölt a Wizz Air: minden magyar utazót érint, érdemes felkészülni rá

Kedvező volt a tesztidőszak alatt tapasztalt igényszám, így mostantól minden Wizz Air-járaton fizethetünk Revolutos kártyával.

A tesztidőszak pozitív kicsengései miatt döntött úgy a diszkont légitársaság, hogy a Revolut által kibocsátott bankkártyákat is elfogadja mostantól - erről ír a Revinfo. A társaság június elején közölte, hogy tesztelik, mennyien szeretnének ilyen kártyával fizetni, és ezután döntenek majd arról, hogy az végleges lesz-e.

Annak is alapos oka volt, hogy eddig ez a lehetőség nem állt fenn. A Wizz Air nem fogadott el úgynevezett prepaid, vagyis előre "feltöltött" kártyákat, és ebbe a kategóriába sorolták a népszerű szolgáltató által kiadott kártyákat is. Az akadály azonban most elhárult, így ha még nyaralni mennénk idén, és ezt a kártyát részesítjük előnyben, akkkor már ezzel is fizethezik a légitársaság összes járatán.