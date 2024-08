Óriási bejelentést tett a Wizz Air: jönnek a 4000 forintos repjegyek, így lehet hozzájutni

Európában elsőként a Wizz Air olcsó, last minute utazási lehetőséget biztosít ügyfeleinek 12 hónapon keresztül 599 euróért. A fix díjért megvásárolt tagsággal 2024 szeptemberétől napi járatokra válthatnak jegyet az utasok szegmensenként 9,99 eurós áron - vagyis cirka 4 ezer forintért. A tagsággal az első járat teljesen ingyenes - közölték.

A Wizz Air elindítja “All You Can Fly” programját, amellyel egy év alatt a légitársaság 800 célállomást kínáló hálózatának számos járatára foglalhatnak jegyet kedvező áron az utasok évi 599 euróért. A WIZZ All You Can Fly tagsági az első ilyen típusú program Európában. Az éves díjért cserébe egy éven keresztül a légitársaság teljes hálózatán 9,99 euróért foglalhatnak jegyet a tagok, biztosítva, hogy akkor utazzanak, amikor csak szeretnének és mindezt alacsony jegyárak mellett tehessék.

A tagság egy utas számára 12 hónapig érvényes, és tökéletes választás a mindig legújabb kalandokat tervező gyakori utazóknak. Az ügyfelek 72 órával az indulás időpontja előtt választhatnak a rendelkezésre álló úti célok közül. A légitársaság most egyedi lehetőséget kínál az utasoknak: előértékesítési időszakban alacsonyabb áron, már 499 euróért kínál 10 ezer All You Can Fly tagságit augusztus 13. 10:00 óra és augusztus 15. 25:59 között. Az utasok 2024. szeptember 25-től foglalhatnak jegyet a Wizz Air hálózatában, amelyben 50 ország 200 városába repülhetnek 800 járaton.

A tagság az egyéb szolgáltatásokat, mint a poggyászfeladást, vagy ülőhelyválasztást nem tartalmazza, de a foglalás során a rendeléshez adható. Az ülőhelyek elérhetősége a járat kihasználtsáságától függ, a tagsági díj fejében nem minden járaton lehet ülőhelyeket foglalni. Az ügyfelek 2024. szeptember 25-től foglalhatnak jegyeket a tagsággal.