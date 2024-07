Lassan oszlik a káosz: rengeteg magyar dekkol még mindig külföldön a járatkimaradások miatt

Telex Link a vágólapra másolva

Szicíliában és Mallorcán is otthagyta utasait a Wizz Air a reptereken kialakult káosz miatt. Cataniában már az odafelé tartó járatot is törölték informatikai problémák miatt, míg Mallorcán a gép 20:40 helyett hajnali 03:20-kor landolt, majd üresen indult vissza Budapestre - írta a Telex. Egy kollégájuk Baselben ragadt, mivel a Wizz Air két egymást követő napon is törölte járatát. Csütörtökön először úgy tűnt, hogy egy pénteki pótjárattal hazajuthat, de péntek este 9-kor, többszöri halasztás után derült ki, hogy az aznapra ígért gép sem érkezik meg. Több utas jelezte, hogy több esetben tíz órát meghaladó késéssel sikerült elindulniuk.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Wizz Air este fél 11-kor közölte, hogy az informatikai szolgáltatói probléma megoldódott, és az online felületek ismét működnek. Ettől függetlenül még rengetegen várják, hogy hazajuthassanak egy pótjárattal. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Tegnap egy globális informatikai hiba okozott leállásokat világszerte a repülőtereken, bankokban és médiában is. A gépek nem tudtak felszállni, vasúttársaságok bénultak meg. Eleinte úgy tűnt, hogy a Microsoftnál van a hiba, mivel csütörtök éjjel történt egy leállás a cég Azure felhőszolgáltatásában tapasztalt probléma miatt. Azonban néhány órával később ezt javították. Kiderült: nem náluk volt a gond, hanem a CrowdStrike nevű kiberbiztonsági cégnél, mely kiadott egy hibás frissítést. Ez több ezer windowsos számítógépet és szervert bénított meg. A leállás következtében este fél hétig 30 697 repülő késett és 3 477 járatot töröltek világszerte az informatikai leállások miatt. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren eddig összesen 133 késés és 16 járattörlés történt pénteken eddig az időpontig. A legnagyobb fennakadást azonban az Egyesült Államokban okozta a kiterjedt informatikai hiba: csak ott 5 944 késést és 2 162 járattörlést kellett elkönyvelni fél hétig. A Budapest Airport péntek délelőtt közölte, hogy a hiba az Eurowings, Ryanair, Turkish Airlines és Wizz Air járatait érinti. „A Budapest Airport a földi kiszolgáló vállalatoktól kapott információk alapján hangosbemondás útján tájékoztatja az utasokat; a helyszínen várakozóknak vizet biztosít" – írta a lap.

