Ezt rengeteg magyar szülő elrontja 2024-ben: nem is sejtik, mekkorát hibáznak, pokol lesz a nyaralás

A gondtalan utazás fogalma szinte ismeretlenné válik, ha néhány hónapos babával indulnánk nyaralni. A családoknak komoly fejtörést okoz hogy minden lehetőségre felkészüljenek a repülőút során is. Hallhattunk már számos egyedi megoldást, de a kényelmes, gondtalan kikapcsolódáshoz, tisztában kell lennünk a babás repülés alapszabályaival. Összegyűjtöttük a legdurvább repülős sztorikat és megnéztük, hogyan nem, illetve hogyan érdemes babával utazni.

Vannak, akik elzárkóznak tőle és olyanok is, akik úgy gondolják, hogy nem állt meg az élet a baba születésével, ezért gond nélkül terveznek külföldi nyaralásokat a gyermek érkezése után, akár már néhány héttel is. Repülőre ülni babával mindig izgalmas feladat, de ha alaposan felkészülünk, akkor nem lehet akadálya az utazásnak.

Ennek ellenére akadnak hajmeresztő esetek, amelyből kiderül, hogy néhány családnak egészen egyedi elképzelései vannak arról, hogyan lehet a legkényelmesebben, gondtalanul repülni a kicsivel. A Pénzcentrummal most kettő nem mindennapi történet mentén mutatjuk be a legfontosabb babás repülésre vonatkozó tudnivalókat.

Hogyan NE utazz a babával

Tiktokon mondta el egyik munka közbeni élményét a népszerű tartalomgyártó FunBeautyGigi, aki sminkes videóival vált ismertté, de alapvetően utaskísérőként dolgozik és rendszeresen mesél követőinek repülős sztorikat. Történetében arról beszélt, hogy ahogy minden repülésnél most is ellenőrizték kollégáival az utaslistát, amelyben látták, hogy egy baba is utazik a fedélzeten. Ilyenkor az utaskísérő dolga átadni a szülőnek az extra biztonsági övet, illetve tájékoztatni a babával utazókat a speciális biztonsági szabályokról. Körbenéztek a kabin elején, ahol nem találták a babát, majd a hátsó részben is, de ott sem ült kisbabával senki. Ekkor felmerült, hogy esetleg a család csak a becsekkolásig jutott fel, de nem érkeztek meg a gépre.

Az egyik utaskísérő azonban emlékezett egy anyukára, aki felszállt a repülő hátuljánál. Többszöri bemondás után jelentkezett az anyuka, ám a babát nem látták nála és erősködött, hogy neki nincs szüksége a plusz biztonsági övre, eddig egy légitársaságnál sem kellett. Gigiék tájékoztatták az utast, hogy nem szállhat fel a gép, amíg nincs mindenki biztonságban, ezért kötelező az eszköz használata a baba esetében. Ekkor érdeklődni kezdtek a gyermek hollétéről, erre az anyuka sebesen elkezdett kutatni a fej fölötti poggyász tárolókban. Az utasok és a kísérők értetlenül álltak, nem tudták mit keres az anyuka, aki végül levett hosszas kutakodás után az egyik rekeszből egy ruhadarabba tekert 2 hónapos kisbabát. Elmondta, hogy ő mindig így szokott utazni és nem is érti, miért kellene fognia egész úton a gyereket. Felháborodva közölte, hogy neki nem kell az öv és eddig egyik társaságnál sem volt probléma abból, hogy úgy utazott, hogy a baba fent volt a tárolóban.

Láttam már érdekes dolgokat más országokban, de olyat még soha, hogy valaki betette volna a gyereket a fej fölötti tárolóba és értetlenül álljon, hogy miért nem lehet. Az is elgondolkodtató, hogy hogyan tudta felrakni a táskák közé begyűrve a babát úgy, hogy senkinek nem tűnt fel”

– fogalmazott a tartalomgyártó.

A történet végén az anyuka megnyugodott az utaskísérők pedig elmondták, hogy a korábbi élményei ellenére, velük így nem utazhat és hosszas vitatkozás után meggyőzték, hogy a gyermeknek végig az ölében kell lennie a járaton és nem teheti fel a tárolóba.

Új, extra szolgáltatás a repülőn?

Egy esti járaton, amikor már az utasok többsége aludt, FunBeautyGigi a kollégáival éppen hátul volt a repülő végében. Egyik pillanatban egy kacagó hangot hallottak lentről. Az utaskísérők lenéztek és egy baba mászott be a lábuknál a kabin irányából. Kinéztek, mert ilyen esetekben legtöbbször már közvetlenül a baba után érkezik is a szülő, de most a kabinban csend volt. Többször végig sétáltak a babával a kabinon és a hangosbemondóban is jelezték, hogy keresik a gyermek szüleit, de senki nem jelentkezett.

Erre nem igazán van előírás, hogy mit kell csinálni, ha találsz egy babát a repülőgépen, úgyhogy sétálgattam a picivel, többször bemondtuk még”

– mesélte.

Majd nagyjából két órával később jelentkezett az anyuka, megköszönte, hogy vigyáztak a babára és jelezte, hogy ő csak be akarta még fejezni a filmet, amit elkezdett.

Hogyan utazz a babával

Első lépésként fontos tisztázni, hogy a gyerek életkorát pontosan adjuk meg már a jegyek vásárlásánál is. Ez a jegyár szempontjából is jelentős, mivel több légitársaság kínál 2 év alatti gyerekeknek kedvezményes babajegyet. Szintén az életkorhoz kapcsolódik, hogy a kiszemelt társaság szabályzatában ellenőrizzük a korhatárt: átlagosan a baba 15 napos korától utazhat, de bizonyos esetekben a 7 napos kor a limit. A babának ugyanúgy, mint nekünk szükségük van az utazáshoz okmányokra, úgyhogy erre is időben fel kell készülnünk.

A babajegyhez nem jár külön ülőhely, a 2 évnél fiatalabb gyerekeknek a felnőtt kísérő ölében ülve kell utazniuk. Ahogy a fenti történetben is elhangzott, az ölben utazó kisbabáknak speciális biztonsági övet adnak a légiutaskísérők, illetve tájékoztatják a felnőttet a vonatkozó biztonsági előírásokról.

Igény esetén a légitársaságnál lehet érdeklődni, hogy van-e lehetőség külön ülőhely vásárlására a baba számára is. Ilyenkor általában vinnünk kell magunkkal egy olyan méretű autósülést, amely elfér a repülő székén és megfelel a biztonsági szabályoknak.

Pelenkázás

Beszálllás előtt mindenképpen érdemes tisztába tenni a gyermeket, mivel a repülőtereken kényelmes mosdó áll rendelkezésre, pelenkázási lehetőséggel. Többségben a repülőgépen is van erre a célra kijelölt hely, azonban ha rövidebb útra készülünk lehet a reptéri csere komfortosabbnak bizonyul. A gépen a légiutaskísérőknél lehet érdeklődni, hol található olyan hely, amely alkalmas lehet megoldani a pelenka helyzetet.

Etetés

A legfontosabb tudnivaló, hogy gyakran a légitársaságoknál az anyatejre, tápszerre, babavízre nem vonatkozik a 100 ml-es szabály, így szabadon felvihetjük 2 éven aluli gyermekek esetében a poggyászunkban a szükséges ételeket, italokat. Az átvilágításnál a babának elcsomagolt folyadékokat külön kosárba kell rakni. Az evés-ivás lehetőségeiről is jó, ha előre tájékozódunk, mivel gyakran a fedélzeten is tudnak biztosítani bébiételt.