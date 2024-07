Sorra büntetik a magyar turistákat az Adriánál, alig ismert szabály miatt jöhet a brutál bírság

Gosztola Judit Link a vágólapra másolva

Magyarországon nagyjából minden 10. ember horgászik, és sokan magukkal viszik a felszerelésüket a nyaralásra is. Arról azonban nem szabad megfeledkezni, hogy nem csak itthon, Horvátországban is engedélyköteles ez a sport, napi, háromnapos vagy egyhetes bérleteket tudunk kiváltani, akár online is. A Pénzcentrum utánajárt, mennyibe kerülnek, és megnéztük azt is, mekkora összegű büntetési tételre számíthat az, aki elmulasztja ezt megvásárolni.

A 2023-as adatok szerint Magyarországon szinte minden tizedik ember hódol a horgászat szenvedélyének, és majdnem minden huszadik személy rendelkezik érvényes állami horgászjeggyel. A horgászat, mint sport és szabadidős tevékenység, évek óta egyre népszerűbb a magyarok körében: 2010 óta megháromszorozódott a regisztrált horgászok száma hazánkban. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Nem csoda, hogy sokan a nyaralásra is viszik magukkal a felszerelésüket, akkor is, ha édes, akkor is, ha sós víz mellé mennek. Pedig nem olcsó hobbi: nagyjából az inflációt követte le a napi horgászcikkek drágulása Magyarországon az utóbbi évben, a botok, orsók ára viszont csak minimális mértékben emelkedett, ám a nagy gyártók értékesebb eszközeinél még idén jöhet egy nagyobb árkorrekció - többek között erről beszélt korábban a Pénzcentrumnak Bosánszky Péter, szövetségi kapitány és Hipszki Róbert, a regnáló világbajnok pergetőhorgász. EZ IS ÉRDEKELHET Tényleg kitanulják a halak a trükkjeinket? Felfedte a legjobb horgászcsalik titkát a magyar világbajnok Bosánszky Péterrel és Hipszki Róberttel beszélgettünk: lerántották a leplet pár pecás hiedelemről is - például, hogy a halak "megtanulják-e", mivel akarják kifogni őket. Akkor pedig még drágább, ha valaki engedély nélkül műveli, hiszen az engedély nélküli horgászat bírságtétele az állami horgászjegy vagy turista állami horgászjegy hiánya esetén 30-50 ezer forint, a területi jegy hiánya esetén: 25-50 ezer forintig terjedő halvédelmi bírság. Horvátországban is tilos engedély nélkül pecázni! Mivel sok magyarnak a tenger egyet jelent Horvátországgal, ezért megnéztük, milyen szabályok érvényesek a horgászatra déli szomszédunknál. A Horvát Köztársaság tengerén folytatott szabadidős és sporthorgászat engedélyköteles, függetlenül attól, hogy a partról vagy hajóról végzik-e - tájékoztatta lapunkat a Horvát Idegenforgalmi Közösség. A tengeri sport- és szabadidős horgászathoz engedély szükséges, amelyet elektronikus úton is megvásárolhatunk: léteznek napijegyek, többnapos jegyek, havi vagy éves engedélyek. Engedélyezett eszközök és felszerelések Az engedély birtokában csak akkor horgászhatunk hajóról vagy a partról, ha a következő eszközökkel rendelkezünk: LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) "odmet" kézi horogsor, összesen legfeljebb két darab

"kančenica" kézi horogsor, összesen legfeljebb két darab

pergetőzsinór, összesen legfeljebb két darab

fejlábúakat célzó jiggerek, összesen legfeljebb két darab. Kizárólag a tengeri sporthorgászatra jogosító engedélyek birtokosai használhatnak az említett halászeszközökön kívül víz alatti szigonypuskákat is, összesen legfeljebb két darabot - ám ehhez külön engedély is kell. Minden felhasználó (állandó lakóhelyétől függetlenül) napi, többnapos és éves szabadidős engedélyt, valamint a hozzá tartozó különleges halászati engedélyeket a Mezőgazdasági Minisztérium Halászati Igazgatóságán vagy annak kirendeltségein, a tengeri szabadidős halászati engedélyek értékesítésére jogosult jogi és természetes személyeknél, valamint vásárolhat ezen a hivatalos linken. A sikeres vásárlás után a megadott e-mail címre automatikusan visszaigazolást küldenek, amely tartalmazza az engedély sorszámát. Tengeri szabadidős halászati engedély árai 2024-ben: egy napra érvényes 7,96 euró, 3127 forint

három napra érvényes 19,91 euró, 7821 forint

hét napig érvényes 39,82 euró, 15 643 forint Offline is meg lehet vásárolni 107 hivatalos értékesítőnél országszerte. Fontos, hogy a 14 évet be nem töltött személy egy zsinórral, bottal vagy anélkül engedély nélkül folytathat szabadidős horgászatot. Fontos tudni azt is, hogy a szabadidős horgászat során naponta és horgászonként legfeljebb 5 kilogramm halat és más tengeri élőlényt szabad fogni, gyűjteni. A következő tengeri élőlények gyűjtése engedélyezett: kéthéjú kagylók, csigák és polichéták. Az élő kéthéjú kagylók és csigák aránya az engedélyezett napi fogáson belül legfeljebb 2 kilogramm lehet, kivéve a kagylót (Mytilus galloprovincialis), amely legfeljebb 5 kilogramm lehet - áll a jogszabályban. Engedély nélkül nem érdemes A megfelelő okmányok és engedélyek beszerzésére nem csak a magyar tengernél nyaralóknak kell különösen figyelnie. 660 eurótól (kb. 243 ezer forint) 3980 euróig (kb. 1,6 millió forint) terjedő pénzbírsággal sújtják azokat a horgászokat, akik nem tesznek eleget fogási adatrögzítési kötelezettségüknek. Az orvhorgászokat, orvhalászokat pedig egy horvát cikk szerint akár 6630 euróra (kb. 7,2 millió forint) is büntethetik - ugyanakkor megjegyzik, hogy utóbbi a tétel jogi személyek esetében él, a magánemberek valamivel kevesebbel is megúszhatják.

Címlapkép: Getty Images

