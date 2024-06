Kiderült, mennyi pénzt szánnak nyaralásra 2024-ben a magyar családok

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A magyar lakosság háromnegyedének már a jó idő beköszönte előtt volt utazási terve az idei évre és azt is előre tudják, miből fizetik a nyaralást - derült ki egy friss reprezentatív kutatásából, amely a magyar lakosság üdülési és az ahhoz kapcsolódó pénzköltési szokásait vizsgálta. A nyaralók jellemzően már 3-6 hónappal az utazás előtt, előre lefoglalják a szállást, és pénzügyileg is tudatosan készülnek az utazásra. A legtöbben megtakarításaikból bankkártya és készpénz segítségével fedezik a kiadásokat, de egyre elterjedtebbek az újabb fizetési módokat kínáló okos eszközök, például a mobiltelefon és az okosóra. Az utazók 40 százaléka a fenntarthatóságra is figyelmet fordít a nyaralás tervezésekor.

Az idei évben is reprezentatív kutatást végzett a magyar lakosság körében az MBH Bank a, amelyben az üdülési és az azzal járó pénzköltési szokásokat vizsgálta. Kiderült, hogy a megkérdezettek több mint háromnegyede tervez utazást idén, ehhez pedig a legtöbben a nyári időszakot – elsősorban július és augusztus hónapokat – választják. A válaszadók több mint fele belföldi helyszínen nyaral, külföldre 47 százalék tervez utazni. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az idei évben a lakosság több mint háromnegyede (79%) döntött a nyári üdülés mellett, akik már azt is tudják, hova fognak elutazni a következő hónapokban. Sokakra jellemző az előrelátás, hiszen a megkérdezettek 36 százaléka már három-hat hónappal az utazás előtt lefoglalja a szállást. Ebben az időszakban ugyanis kedvezőbb áron foglalhatnak szobát a kiszemelt vendéglátóhelyen, vagy vásárolhatnak repülőjegyet, így szűkebb keretek közé szoríthatják a kikapcsolódással járó költségeket. A magyar lakosság idén 15 százalékkal többet tervez utazásra fordítani, mint tavaly; 2023-ban mintegy 402 ezer forintot költöttek az üdülésre, míg az idei évben az utazásra szánt összeg körülbelül 460 ezer forintot tesz ki háztartásonként. A válaszadók jelentős része az utazást megelőző időszakban tudatosan spórol annak érdekében, hogy elutazhasson: a lakosság mintegy háromnegyede (80%) megtakarításból finanszírozza az utazást. A legtöbben bankkártyát és készpénzt használnak a fizetéskor, de a hagyományos fizetési módok mellett a mobiltelefon, illetve az okosóra használata is egyre népszerűbb megoldásnak számít. A válaszadók 48 százaléka rendszeresen használja ezeket az eszközöket, akiknek nagyrésze az utazás során sem fizet másképp, 30 százalékuk azonban külföldön nem szokott az okos eszközök bevonásával fizetni. A külföldi utazások alkalmával sokakra jellemző, hogy utazás előtt már korábban figyelik az árfolyamot, hogy kedvező pillanatban válthassanak pénzt. A nyaralási szokásokról szóló kutatással célunk, hogy minél jobban megismerjük ügyfeleink igényeit, amelyhez igazodva színes termékpalettánkkal személyre szabottan segíthetjük őket céljaik megvalósításában. Az eredményekből jól látszik, hogy az emberek szeretnek előre tervezni és félretenni utazásaikra. Ebben nyújthatnak segítséget a rendszeres megtakarítási termékeink, amelyek nemcsak a váratlan helyzetekre jelenthetnek megoldást, hanem általuk ügyfeleink könnyebben megvalósíthatják rövid és hosszabb távú céljaikat, legyen akár az egy nyaralás. A megtakarítási forma rugalmasságából adódóan az ügyfelek határozhatják meg, hogy mekkora összeget kívánnak rendszeresen félretenni, amit aztán automatikusan tudnak kamatoztatni lekötési idő nélkül, vagyis bármikor hozzáférhetnek a megtakarításhoz JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 1 millió forintot igényelnél 36 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 33 952 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 33 972 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) – mondta el Nyitrai Győző, az MBH Befektetési Bank üzlet- és termékfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettese. Itt a szezon nagy kérdése: hová és miből mennek nyaralni idén nyáron a magyarok? Nő a magyarok reálkeresete, több az elkölthető pénzük, de nagy kérdés, hogy mindez lecsapódik-e majd a turizmusban. Habár kifejezetten jó szezonra készül az ágazat, a szezon vége még messze van. Most futó turisztikai kérdőívünkben az utazási szokásaikról kérdezzük az olvasóinkat: mennek-e nyaralni idén, ha igen, hová és mennyi pénzt szánnak rá. Ha van 5 perced, és segítenéd a munkánkat, töltsd ki a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását. Köszönjük!

