Új időszámítás jön a szállásfoglalásoknál: mostantól sokkal olcsóbbak lehetnek a hotelszobák?

Június 11-én a magyar Országgyűlés egy olyan törvénymódosítást fogadott el, amely alapvetően megváltoztatja a szálláshelyek és online szálláshely-közvetítők (OTA-k) közötti együttműködést. A törvény értelmében 2024. július 1-től a szálláshelyek visszakapják azon jogukat, hogy közvetlen értékesítési csatornáikon olcsóbb árat kínáljanak, mint a közvetítői oldalakon.

A törvénymódosítás lényege, hogy tisztességtelen szerződési feltételnek minősül az, ha egy szálláshely-szolgáltató nem kínálhatja szolgáltatását olcsóbban saját weboldalán, mint az OTA-kon. Ez azt jelenti, hogy a szálláshelyek mostantól szabadon alakíthatják áraikat, és lehetőségük van a legjobb árakat közvetlenül a vendégeiknek kínálni.

Miért érdemes közvetlenül foglalni?

Olcsóbb árak: A szálláshelyek mostantól olcsóbb árakat kínálhatnak saját weboldalaikon, mint az OTA-kon. Ez azt jelenti, hogy közvetlen foglalással a vendégek pénzt takaríthatnak meg.

Extra kedvezmények: Sok szálláshely extra kedvezményeket és jutalmakat kínál a közvetlenül foglaló vendégeknek. Ilyen lehet például a welcome drink, az előre lefoglalt szolgáltatások árából adott kedvezmény, enyhébb előlegfizetési vagy lemondási feltételek, illetve kedvezőbb gyerekárak.

Hűségprogramok előnyei: Ha egy szálláshely részt vesz OTA hűségprogramokban, mint például a Booking Genius, az Expedia OneKey vagy a Szallas.hu programja, a direkt foglaló vendégek is megkaphatják ezeket a kedvezményeket.

Garantáltan legjobb ár: A szálláshelyek egyre gyakrabban kommunikálják weboldalukon, hogy garantáltan a legjobb árat kínálják közvetlen foglalás esetén. Ez további motivációt jelent a vendégek számára, hogy közvetlenül foglaljanak.

„A szálláshelyek mindent annak rendelnek alá, hogy a vendégeik élményeket szerezzenek és elégedetten menjenek haza, mert így biztosan visszatérnek. Ezt mostantól az árképzésben és a törzsvendég programokban is jobban tehetik. A családoknak azt javaslom, hogy olyan szálláshelyet keressenek, ahol rengeteg gyerekprogram, animáció és zenés esték vannak. Itt lényegesen többet kapnak a befizetett pénzükért, hiszen a szállásadók mindent megtesznek, hogy a vendégek a lehető legjobb élményekkel távozzanak. Az ilyen helyeken a családok számára igazi értéket nyújtanak, és biztosak lehetnek benne, hogy a gyerekek és a felnőttek is jól szórakoznak majd.” - mondta el Tóth Mihály a Transformative Hotel Marketing alapítója.

A szálláshelyek feladatai és lehetőségei

Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a szimpla árakciókon, árkedvezményeken kívül más tényezők is befolyásolják az utazók döntését. A szálláshelyeknek az árképzésen kívül különös figyelmet kell fordítaniuk az élményalapú szolgáltatásokra és egyedi élményekre, hogy vonzóbbá váljanak a vendégek számára. A vendégek egyre inkább olyan szállásokat keresnek, amelyek nemcsak kényelmesek, hanem különleges élményeket és kalandokat is kínálnak. A hoteleknek érdemes olyan programokat és szolgáltatásokat bevezetniük, mint például helyi kulturális események, gasztronómiai túrák, wellness- és spa szolgáltatások, valamint különleges gyerekprogramok. Az egyedi élmények, mint például a helyi nevezetességek felfedezése vagy interaktív programok, növelik a vendégek elégedettségét és elkötelezettségét.

Az 'olcsó' kora lejárt. Ma már kevés az árakban versenyezni, hiszen az utazók élményeket keresnek. Olyan fejlesztéseket vezessenek be, amelyek a vendégek élményét fokozzák: innovatív programok, színvonalas animációk, különleges események és személyre szabott szolgáltatások mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a vendégek örömmel költsék el pénzüket. Az ilyen fejlesztések nemcsak a RevPar (Revenue per Available Room) növekedését eredményezik, hanem a reputációs adatokban is rohamos javulást hoznak. A vendégek elégedettsége és a pozitív visszajelzések révén hosszú távon erősíthetik szálláshelyük hírnevét és vendégkörét.

- tette hozzá Tóth Mihály

Az új törvénymódosítás tehát lehetőséget ad a szálláshelyeknek, hogy közvetlen foglalások révén növeljék bevételeiket és versenyképességüket, míg a vendégek számára kedvezőbb árakat és feltételeket biztosítanak. Érdemes tehát közvetlenül a szálláshelyek weboldalán foglalni, hogy a lehető legjobb ajánlatokat kapjuk.

