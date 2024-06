Véget ért a jó világ: kemény hőséggel robban be az idei június, erre kell készülni a hétvégén

A hétvégén visszatér a nyári idő, sok napsütéssel és szombattól melegedéssel; vasárnap akár 25-30 Celsius-fok közötti hőmérséklet is lehet a legmelegebb órákban, miközben csak elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön.

Pénteken a keleti részeken fokozatosan szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, kisüt a nap, közben nyugat felől fátyolfelhőzet is sodródik az ország fölé, amely a nyugati tájakon délután néhol meg is vastagszik. Legfeljebb elvétve lehet zápor és a légmozgás is csak helyenként élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23-24 fok körül várható.

Szombaton sok napsütés várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, majd késő délutántól, estétől főleg az északnyugati, északi országrészben erősebben megnövekedhet a felhőzet és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A déli, délkeleti szél sok helyütt megélénkül, néhol megerősödik, majd estétől a Dunántúlon északnyugatira fordul az áramlás. Hajnalra 8-16 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 25-29 fok várható.

Vasárnap az összefüggőbb felhősávok kelet, északkelet felé távoznak, mögöttük gomolyfelhőkre, sok napsütésre lehet számítani. Általában nem lesz csapadék, de főleg északon, majd inkább keleten helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Több helyütt megélénkül az északnyugati, nyugati szél, zivatarban erős lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11-17, a csúcsérték 25-30 fok között valószínű.