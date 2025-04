Már tűkön ülve várják a magyarok a nyarat: nem várnak a mediterrán utakkal, tavasszal utaznak

A Ryanair, Európa és Magyarország első számú légitársasága elemezte a 2025. április 17–24. közötti húsvéti időszakra vonatkozó foglalási adatokat, hogy feltérképezze a magyar utasok kedvenc úti céljait. A lista élén Olaszország áll 27%-kal, ezt követi Nagy-Britannia (17%) és Spanyolország (13%).

Olaszország töretlen népszerűsége nem meglepő – olyan városok, mint Milánó-Bergamo, Róma és Bari közvetlen és könnyen elérhetők Budapestről. A húsvéti hagyományok, az olyan helyi finomságok, mint a Colomba Pasquale vagy a bárány, valamint a kora tavaszi napsütés tökéletes választássá teszik Olaszországot az ünnepi kikapcsolódáshoz.

Nagy-Britannia, különösen London, továbbra is kiemelten kedvelt a magyar utazók körében, köszönhetően az ott élő magyar közösségnek és a város kulturális kínálatának: látványosságok, piacok, múzeumok és ikonikus hajókirándulások a Temzén. Az idei nyári menetrenddel a magyar utasok mostantól Liverpoolba is utazhatnak – a Beatles szülővárosába, amely legendás éjszakai életéről is ismert.

Spanyolország – olyan népszerű úti célokkal, mint Barcelona, Alicante, Málaga, valamint az újonnan elérhető Castellón – továbbra is vonzza azokat, akik napfényre és kultúrára vágynak. A húsvéti időszak ideális alkalmat kínál a tengerpartok, ünnepi rendezvények és történelmi látnivalók felfedezésére.

A Ryanair nyári menetrendje, amely március 31-én lépett életbe, még több utazási lehetőséget kínál – köztük néhány igazi rejtett gyöngyszemet is, amelyek mostantól Budapestről is elérhetők. Ilyen például Katowice Dél-Lengyelországban vagy Toulouse, Franciaország Occitanie régiójának szívében. Ezek az egyedi úti célok izgalmas alternatívát jelentenek a megszokott városlátogatásokhoz, tökéletesek tavaszi-nyári kiruccanásokhoz.