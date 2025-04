Végre egy jó hír a budapestieknek: csúcsmodern buszokat újít be a BKK, itt fognak közlekedni

Budapesten három napon át három vonalon teszteli a BKV a Credo Electronell buszcsalád szóló és csuklós változatát is. A főváros járműflottájának korszerűsítésében fontos szerep jut az elektromos buszoknak, a BKK szolgáltatói hasznos tapasztalatokat szerezhetnek az ehhez hasonló tesztek során, miközben az újdonságokon ingyenes lesz az utazás - közölte a BKK.

Tervezetten a 210/210B vonalán a szóló Credobus Electronell 12, a 8E vonalán pedig a csuklós Electronell 18 közlekedik majd, menetrenden felüli járatokként. A pontos részletek már a BudapestGO-ban is elérhetőek, a tesztüzem pedig három napon át tart majd.

Könnyített üzem

A két Credobus Electronell a Kravtex Kft. felajánlásából gurulhat Budapesten. A Kravtex Szombath Imre főkonstruktőr tervei alapján gyártott kísérleti elektromos buszai Mosonmagyaróváron készülnek, gazdaságosságuk kulcsa pedig a 19,5" kerékméret és a vázszerkezet minden pontjára kiterjedő optimalizálás a szintén mosonmagyaróvári Kühne technológiájával.

A gyártó szerint a szóló Electronell 12 legalább 1,5 tonnával, a csuklós Electronell 18 pedig akár 3 tonnával is könnyebb lehet, mint a hasonló kapacitású elektromos autóbuszok. Így a Credobus modelljeinek megközelítőleg 25 százalékkal kevesebb akkumulátorra van szükségük a megfelelő hatótáv biztosításához. A gazdaságos üzemeltetést és a megnövelt utaskapacitást az újgenerációs trakciós inverter és a hatékony vontatómotor is segítik.

Folyamatosan fiatalodik a buszflotta

"A BKV stratégiai célja, hogy egy biztonságos, megbízható, fenntartható és versenyképes közösségi közlekedési szolgáltatást nyújtó társaság legyen." - hangsúlyozták.

Ennek érdekében figyelemmel kísérik az autóbuszgyártás XXI. századi fejlesztéseit, és folyamatosan újítja meg gumikerekes járműflottáját. 2025-ben 65 vadonatúj autóbusszal bővül a járműpark. Az alacsony padlós, klimatizált, korszerű kényelmi és biztonsági felszereltségű, maximidi méretű buszokkal a flotta mintegy nyolc százaléka újul meg, a közeljövőben pedig újabb szóló és csuklós autóbuszokra tervez eljárásokat meghirdetni a BKV.

Budapest villamosít

"A BKK elkötelezett a hatékonyabb és tisztább közösségi közlekedés irányában. Épp ezért 2025-től a BKV 65 darab bérelt maximidi autóbusza mellett 240 darab új szóló és csuklós autóbusz érkezik Budapestre, melyből 90 darab elektromos lesz. 51 új CAF villamos mellett 48 darab önjárásra is alkalmas trolibusz szállítását is szervezi a BKK, miközben folyamatban van egy feltételes közbeszerzés is, melynek 160 darabos keretéből 40 trolibuszra kell majd kötelezettséget vállalni." - írják.

Az Electronell buszok tesztelésével és a mobil FUTÁR fedélzeti egység használatával mind az utasok, mind a BKV és a BKK hasznos tapasztalatokat szerezhet az új technológiákról. Fontos megjegyezni, hogy a tesztüzem sajátossága, hogy a szakemberek gyakran kiállíthatják a prototípusokat a forgalomból. Sokszor egyszerűen azért, hogy speciális szituációkat vizsgálhassanak, akár a járművön, akár kontrollált környezetben, a műhelyben.

A Budapesten feltűnő elektromos 210/210B és 8E járatokon ingyenes lesz az utazás.