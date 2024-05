Túrázók, figyelem! Medvét láttak a Bükkben: ezeknél a településeknél portyázik a bestia

Cserépfalván látták a mackót az elmúlt hetekben többször is, és lehet, hogy nem csak egy példány van.

Az elmúlt hetekben többször is észleltek medvét a Bükkben, leginkább Cserépfalva környákén. A település polgármestere arra kéri a túrázókat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, a helyieket pedig arra, hogy figyeljenek háziállataik és a haszonállatok biztonságára is.

Csendes Péter polgármester azt mondta, hogy miután több bejelentést is kaptak medve jelenlétésről, kihelyeztek egy vadkamerát. Ezen hetek óta többször is feltűnt a medve, és mivel a képeken nem egészen jól kivehető a színe, lehet, hogy nem is egy, hanem több van belőlük a területen.

Persze nem újdonság, hogy medvét észlelnek: a Heol kérdésére a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága úgy reagált, hogy barnamedve jelenlétét 2008 óta időszakosan érzékelik. Mint hozzátették, a medve alapvetően kerüli az embert, valamint megfelelő viselkedéssel és felkészültséggel elkerülhetők az esetleges problémák. Nagyon fontos az is, hogy a medvét ne csalogassuk magunkhoz semmilyen módon. Azokon a helyeken, ahol nagyragadozók előfordulhatnak, célszerű zártan kezelni a kommunális hulladékot