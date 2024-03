Menetrend szerinti repülőjárat indul Pécsről: ezekbe az európai országokba lehet repülni

Menetrend szerinti repülőjárat indul hamarosan Pécsről. Az úti célok között Málta és München is ott lesz – írja a hvg.hu

Heti két járatot indít a Málta-Pécs-München útvonalon a máltai Universal Air légitársaság. A vállalat pogányi légikikötőt használó járatai március 26. és október 22. között keddenként és péntekenként közlekednek Pécs érintésével a Málta-München útvonalon. A lap azt is írja, hogy a légitársaság március elején indította el regionális, a Földközi-tenger tágabban vett térségét kiszolgáló légiközlekedési tevékenységét Dash 8-400 típusú repülőgépeivel. Tájékoztatnak arról is, hogy máltai lapinformációk szerint az Universal Air légitársaság újonc a légiközlekedési piacon, és most kezdi el a menetrend szerinti utasszállítást.