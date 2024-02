Üstökösként tér vissza Budapestre az Uber: újra retteghetnek a taxitársaságok?

Egyre többmindent tudni az Uber Magyarországra való visszatérése kapcsán. Az utasmegosztó szolgáltatás a jelenlegi állás szerint a hazánkba látogató turistákat célozza majd meg.

Ahogyan arról a Pénzcentrum is beszámolt, kedden kiderült, hogy a Főtaxival együttműködve visszatér Budapestre az Uber. Azóta pedig már az is körvonalazódni látszik, hogyan működhet majd az utasmegosztó szolgáltatás, mely 2016-ban éppen a „hagyományos” taxitársaságok nyomására döntött a távozás mellett. Azóta pedig már azt is tudni, hogy mindezt az utasmegosztó milyen formában tervezi megtenni.

A hvg.hu cikke szerint az biztos, hogy az Uberrel partnerségben álló F Mobilitás Kft. a Főtaxi leányvállalata, bár a felhasználók számára nem lesz átjárható a két platform: aki uberezni akar, az az Uber appján kereshet magának elérhető sofőrt, aki a Főtaxival utazna, az a Főtaxi elérhetőségein (telefon, mobilalkalmazás) hívhat autót. A lap szerint a budapesti Uber el fog térni a platform hagyományos üzleti modelljétől, amiben a fuvar ára függ az igénybe vett jármű típusától és az adott időszakban tapasztalt kereslettől: a cég betartva a helyi előírásokat fixáras lesz, így a dinamikus árazást sem fogják alkalmazni. A hvg.hu azt írja, az Uberek nem magánautóként, hanem sárga taxiként jelennek majd meg a budapesti utcákon.

Az egyelőre kérdés, hogy az együttműködés keretében már Ferihegyen is használhatják-e majd az érkezők az Ubert – a légikikötőben, szerződéses partnerként jelenleg kizárólag a Főtaxi jelenik meg droszttal is működő taxiszolgáltatóként. Az Uber erre vonatkozó kérdésünket azzal hárította el, hogy az F Mobilitás Kft. diszpécserszolgálati engedélyét egyelőre nem kapta meg, így ezeknek a kérdéseknek a tisztázása is várat magára.

Azt sem tudni még, hogy a piacra lépés pontosan mikor történik majd, a cég lapunknak azt ígérte, erről folyamatosan tájékoztatást nyújtanak majd.