Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2024. február 26.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2024. február 26., hétfő.

Névnap

Géza

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 389.04 Ft

CHF: 408.01 Ft

GBP: 455.26 Ft

USD: 359.41 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2024. február 25.

A Hatoslottó nyerőszámai a 8. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 4, 12, 20, 27, 28



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 44 db

4-es találat: 1907 db

3-as találat: 32441 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 17400 Ft

MOL: 2932 Ft

RICHTER: 9725 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2024.02.27: A Dunántúlon reggelre megnövekszik a felhőzet, így ott általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, míg a Dunától keletre többnyire napos idő várható fátyolfelhőkkel. A nap második felében aztán arrafelé is elkezd délnyugat felől megnövekedni a felhőzet, északkeleten viszont késő estig derült vagy kissé felhős maradhat az ég. Reggelre néhol pára-, ködfoltok kialakulhatnak. Csapadék általában nem valószínű, de a Dunántúlon egy-egy zápor előfordulhat. A délkeleti, keleti szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 4, 10 fok között alakul, de nyugaton és északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Délután általában 15 és 21 fok közötti értékek valószínűek, de nyugaton ennél pár fokkal alacsonyabbat is mérhetnek.

2024.02.28: Egy mediterrán ciklon szakadozott felhőkarja húzódik az ország fölé, így változóan felhős időre van kilátás hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Legkevesebb napsütés nyugaton, délnyugaton, a legtöbb északkeleten ígérkezik. Csapadék nem valószínű. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hajnali 3, 9 fokról délutánra 13 és 20 fok közé melegszik fel a levegő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Alacsony marad a légszennyező anyagok koncentrációja. (2024.02.26. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2024.02.26)

