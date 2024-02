Megnevezte utódját Warren Buffett: ő viheti tovább a legendás üzletember birodalmát

Warren Buffett szombaton a Berkshire Hathaway részvényeseihez írt levelében tisztelgett korábbi üzleti partnere és jóbarátja, Charlie Munger előtt, aki tavaly novemberben halt meg. Egyúttal megnevezte utódját is a Berkshire Hathaway-ben Greg Abel személyében - írta meg a CNN.

Warren Buffett, a Berkshire Hathaway elnök-vezérigazgatója levelet írt a cég részvényeseinek, melyben tiszteletét fejezte ki Charlie Munger iránt, aki tavaly novemberben, 99 éves korában hunyt el. Buffett a levélben volt üzlettársa szerepét méltatta a Berkshire Hathaway sikerét illetően, a konglomerátum "építészének" nevezte őt. Emellett bejelentette, hogy Greg Abelt nevezi ki utódjának a vállalatban, aki jelenleg a Berkshire nem biztosítási üzletágait vezeti.

Buffett ezzel kapcsolatban megnyugtatta a befektetőit, hogy cége részvényei erős utódlási tervvel rendelkeznek, amely biztosítja őket az átmeneti időszak stabilitásáról.

A Berkshire Hathaway jelentős növekedést mutatott az elmúlt évben: a negyedik negyedévben az operatív eredmény 28%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, míg a cég éves működési eredménye rekordot döntött. A vállalat nettó nyeresége az 2022 rossz eredménye után drasztikusan javult. A biztosítási üzletág is jelentős profitnövekedést ért el. Emellett a Berkshire Hathaway részvényeket is visszavásárolt, és rekordmennyiségű készpénzzel zárta az évet.

Ezek a lépések spekulációkat is váltottak ki azzal kapcsolatban, hogy Buffett esetleg új felvásárlásokat tervez.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A vállalat továbbra is aktívan kezeli portfólióját: eladta Apple-részvényei egy részét és csökkentette a HP, illetve a Paramount részesedéseit is. Az Apple ugyanakkor továbbra is egy kulcsfontosságú befektetését jelenti a vállalatnak.