Megdöbbentő jelenség közelít: sáros eső eshet Magyarországon, ez az oka

Enyhe és nagy nedvességtartalmú légtömeg áramlik be Magyarországra a hétvégén, amely következtében nagy területen alakulhat ki eső, zápor vagy akár zivatar is.

Nagy nedvességtartalmú légtömeg érkezik a hétvégén Magyarországra a Földközi-tenger térségéből – írja az Időkép. Az érkező légtömeg hatására nagy területen lehet majd eső, zápor vagy akár egy-egy zivatar is. A délről érkező esőfelhőkbe jelentős mennyiségű szaharai por is belekerül, ami Magyarországon is kimosódhat, így többfelé lehet majd sáros eső is.

Aki tehát autómosást tervezett hétvégére az egyelőre napolja el, sőt hétfőn sem lesz jó ötlet, mivel még ekkor is marad felettünk a szaharai porból.