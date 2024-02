Aljas szállás-átverés terjed Magyarországon: így bárkit simán lehúznak, se nyaralás, se pénz

Szilveszterre kerestek szálláshelyet maguknak, de csak egy csaló ajánlatába futott bele egy 8 fős magyar társaság. Szerencsére azonban résen voltak, így nem váltak egy aljas átverés áldozatává - számolt be történetükről egy friss videójában Unfield, az ismert magyar YouTube-er.

Majdnem átverték Unfieldet, a híres magyar YouTube-ert, aki egy friss videójában arról számolt be, hogy még tavaly sziveszterre kerestek szállást egy 8 fős társaságnak. A szokásos módon keresgéltek: szállásadó oldalakat böngésztek, de mivel ott nem volt megfelelő ajánlat, beírták magyar szálláskínáló Facebook-csoportokba is, hogy pontosan mit szeretnének.

Jött is egy üzenet, egy bizonyos Juhász Attila írt ránk, hogy aktuális-e még a keresésünk. A férfi küldött nekünk rengeteg képet egy szállásról, hogy tessék megnézni, itt biztosan van 4 szoba és 8 férőhely. A szállás jobbnak tűnt, mint amit szerettünk volna. Volt jakuzzi és szauna, tehát teljesen olyan volt a szállás, mint amit akartunk, sőt, talán egy kicsit jobb is. Meg is kérdeztük gyorsan, hogy ez a szállás merre található, mire a férfi azt válaszolta, hogy Egerszalókon. Tehát azon a környéken, ahol mi is kerestünk

- mesélte a videóban. A társaság kapván az alkalmon hamar meg is kérdezte a szállásadót, hogy milyen árban van az általa kínált ház, amire az egy elég jutányos árat közölt válaszul.

Igazból nem volt átverés szaga a dolognak, még akkor sem, amikor azt írta, hogy van még egy érdeklődő csapat, akik foglalná a szállást, ezért sietnünk kellene a döntéssel

– hangzott el a videóban. A feketeleves csak akkor jött, amikor potenciális szállásadójuk közölte velük, hogy a 80 ezer forintos foglalót a könyvelőjének kellene utalni, a közlemény rovatba pedig beírni, hogy "foglaló". Unfieldnek ekkor lett gyanús a dolog, és gondolkodtak el azon először, hogy miért is a könyvelőnek kell utalniuk, amikor neki maximum akkor kell fizetni, ha megcsinálta valaki könyvelését.

Mindenesetre kíváncsi volt rá, hová lyukad ki a dolog, így belement a játékba, tovább beszélgetett a mostmár teljes egészében szélhámosnak tűnő szállásadóval. Ennek során megbeszélték, hogy a foglalójukat inkább a Revoluton keresztül utalnák el, mert az egyszerűbb nekik. Persze a csaló ebbe is szó nélkül belement, a tényleges utalás ugyanakkor természetesen már nem történt meg.

A videós inkább jelentette a történteket a Facebook-csoport adminisztrátorainak, és korábbról is talált olyan posztot, ami figyelmezteti a tagokat: a férfi csaló, és csak lehúzni akarja a csoporttagokat. Majd rákerestek a szélhámos által elküldött képekre is.

Utóbbiak egy bizonyos velencei Garden Vendégházat ábrázoltak, aminek semmi köze nem volt Egerszalókhoz, és a szállást kínáló férfihoz sem.

Végezetül Unfield levelet írt a rendőrségnek, hogy beszámoljon a történtekről. A szerv kommunikációs szolgálata hamar válaszolt is a megkeresésére, és arról tájékoztatták, hogy bejelentéssel, feljelentéssel akkor is segíthető a rendőrség munkája, ha valaki nem lett konkrét csalás áldozata. Hiszen ezzel is segíthetünk elkerülni azt, hogy mások is a hasonló szituációkba kerüljenek.