Ismét áremelés volt a fővárosi fürdőkben: mutatjuk, hol és mennyivel kell többet fizetni

Budapest Főváros Közgyűlése 2024. január 31-i ülésén elfogadta a Budapest Gyógyfürdői Zrt. ez évi üzleti tervét. A Társaság számára a 2023-as év az előrelépés éve lett a forgalmi és eredményadatokat tekintve egyaránt, így 2024-ben korábbi, a világjárvány okozta nehéz időszak miatt elmaradt fejlesztési terveket tudnak valóra váltani.

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. üzleti eredményei 2023-ban rekordot döntöttek: a bevétel várhatóan megközelítia 23 milliárd forintot a tervezett 19,7 milliárd forinttal szemben, az adózás utáni eredmény is jelentősen meg fogja haladni az 5 milliárd forintot. Mindez annak a hároméves üzleti stratégiának köszönhető, amit még 2020-ban állítottak össze: elsősorban az egy vendégre jutó árbevétel növelésére törekedtek, illetve része az is, hogy történelmi fürdőik szolgáltatásaihoz nemzetközi árakat rendeltek, így elérve az európai történelmi fürdők minimum árszintjét. A hazai vendégkörnek továbbra is biztosítanak kedvezményeket a Zsigmondy Klubkártyával és a bérletkonstrukciókkal.

Fürdőbelépők – árak és kedvezmények

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. fürdőiben a belépők ára 2024. január 8-tól változott – 5-12 százalék mértékben. Az új árakat differenciáltan alakította ki. A hazai vendégkör által látogatott fürdők esetében 5-6 százalékos növekedéssel lehet számolni. A külföldiek körében kedvelt történelmi fürdőkben magasabb az áremelés: 10-12 százalék. A friss közleményük szerint Európai viszonylatban ezzel most érték el a hasonló adottságú és besorolású fürdők – általában 2-3 órás benntartózkodást biztosító – minimálárát.

Ám mint felhívják rá a figyelmet, a hazai vendégeknek sem kell lemondani a Széchenyi, Gellért vagy Rudasban fürdőzésről sem:

A Zsigmondy Klubkártyával változatlanul kedvezményes áron vásárolható belépő ezekre a helyekre. Egy évre a kártya díja 5000 forint, mellyel hétköznap 4000 forintért, hétvégén 4500 forintért lehet belépőt váltani, és ezzel mintegy 60 százalék kedvezmény érhető el.

ÉnBudapestem kártyával, illetve ÉnBudapestem applikációval fürdőikbe 20 százalékos kedvezménnyel tudnak a budapesti lakosok jegyet váltani.

A különböző bérletkonstrukciókkal, a 100, 200 vagy 365 alkalmas bérlettel már 1000- 1200 forintos áron is lehet fürdőzni, ráadásul bérlettípustól függően több fürdőbe is lehet vele járni. A bérletek ára ez évben 8-10 százalékkal emelkedett.

Az idősebb korosztály mozgási lehetőségeinek támogatása érdekében, kerületi önkormányzatokkal való együttműködés keretében biztosítanak kedvezményeket nyugdíjas vendégeiknek. Múlt évben pedig 85 év feletti törzsvendégeink részére extra kedvezményt is bevezettenk: legalább 100 alkalmas GOLD bérletet 50%-os áron vásárolhatnak.

Fejlesztések 2024-ben

A fővárosi fürdők gyakorlatilag az év minden napján nyitva tartanak, így üzem közben lehet a folyamatosan, napi szinten szükséges karbantartásokat és a nagyobb volumenű beruházásokat elvégezni. Az üzemeltetés biztonsága érdekében éves karbantartási és felújítási tervet készítenek, amely alapján ütemezetten végzik el a szükséges javításokat, folyamatosan ellenőrzik a fürdők műszaki állapotát és működését, és hiba esetén mihamarabb intézkednek

A fürdők – mintegy másfél évtizede és a koronavírus-járvány idején különösen – feltorlódott fejlesztési feladatai közül már 2023-ban sikerült többet is elvégezni. Olyan egységek felújítására is sor került végre, mint a Palatinus strandon a Margaréta medence szökőkútja vagy a Rudas fürdő Panoráma medencéje. A Lukács fürdőben az előző évi tűzeset után a teljes szaunavilágot – a műszaki részeket is – rendbe tették, és a Paskál fürdő panorámaszaunája is alapos felújításon esett át.

A múlt év legnagyobb beruházása, a 2016-ban elkezdett KEHOP projekt keretében megpályázott épületenergetikai fejlesztések befejeződtek. Ennek eredményeként korszerű napelemek kerültek a Lukács és a Csillaghegyi fürdőbe, a Széchenyi fürdőben nyílászárókat cseréltek, és kicserélték a kazánt, hőszivattyúkat állítottak be a hőtermelés segítésére a Pesterzsébeti fürdőben és Csillaghegyen. Mindez mintegy 750 millió forint fejlesztést jelentett, ezen belül 600 millió forint európai uniós forrás támogatással.

2024-ben a következő fejlesztések várhatók:

A Rác fürdő rekonstrukcióját a Fővárosi Közgyűlés 2023 őszén jóváhagyta, a beruházást a társaság saját forrásból tudja fedezni. A felújítási tervek elkészültek, a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési pályázat folyamatban van, várhatóan tavasszal elkezdhető a helyreállítás.

Ezzel párhuzamosan a patinás, műemléki Gellért fürdő rekonstrukciójának hároméves koncepciója is zöld utat kapott. A koncepciótervet tervező cég közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került. 2024-ben elkészülnek a tervek, majd 2025-ben indulhat a kivitelezési közbeszerzés és remélhetőleg a felújítás is.

Méreteiből adódóan a Széchenyi fürdőben folyamatosan szükségesek karbantartási-, felújítási munkák. 2024-ben egy milliárd forint értékű felújítást terveznek: nagyobb és látványos változás lesz a termál oldalon a burkolat teljes cseréje a beltéri medencéknél és a kültéren az úszómedence teljeskörű felújítása.

A nyár folyamán megtörténik a Dandár fürdő beltéri medence terének szigetelése és újraburkolása.

