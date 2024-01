Nagy változás a magyar benzinkutakon: rengeteg töltőállomás zár be áprilisig, ez lesz a helyükön

Az ORLEN-kutak száma az elmúlt évben közel harmadával nőtt Közép-Európában, főként az osztrák, a németországi, a szlovákiai és a magyarországi felvásárlásoknak köszönhetően. A cégcsoport hazánkban jelenleg 63 töltőállomás átvételén és átalakításán dolgozik, a magyar hálózat így április végére 141 töltőállomásból áll majd. A kiskereskedelmi szegmensben történő terjeszkedés eredményeként az autósok 2024 közepére hét európai országban, összesen 3500 ORLEN-töltőállomáson tankolhatnak majd.

A vállalat jelenleg 1514 töltőállomással rendelkezik Lengyelországon kívül, melyek közül 337 egység 2023-ban lett a hálózat része. A vállalat második legnagyobb üzletlánca Németországban található, ahol 607 helyszínen van jelen az ORLEN és a Star márkanevek alatt. A legutóbbi, 2023 júniusában befejezett akvizíciónak köszönhetően 17 önkiszolgáló töltőállomással bővült a német hálózat Bajorországban, Baden-Württembergben és Hessenben. A megvásárolt kutak átalakítása jelenleg is folyik a német piacon, február végéig közel 100 egység működik majd az ORLEN márkanév alatt. A vállalat célja, hogy a következő két évben 430 fölé növelje az elektromos töltőkkel felszerelt kútjai számát Németországban.

A nemzetközi cégcsoport jelentős külföldi piaca Csehország is, ahol 436 töltőállomás található. A cseh töltőállomásokat fokozatosan elektromos töltőkkel is felszerelik, amelyek jelenleg 267 helyszínen állnak rendelkezésre. Ezen felül a hálózat 2023-ban két nyilvános hidrogéntöltő állomást is megnyitott Prága-Barrandovban, illetve Litvinovban.

A vállalat közelmúltbeli kiskereskedelmi tranzakciói közül a legfontosabb az ausztriai piacra lépés volt. A Turmöl-hálózat 267 töltőállomásának megvásárlását követően a hálózat a harmadik legnagyobb kiskereskedelmi szereplővé vált az osztrák piacon, mintegy 10 százalékos részesedéssel. A tranzakció részét képezte a Turmstrom márkanév alatt üzemelő 110 elektromos töltőpont átvétele, valamint a magán- és üzleti ügyfeleket egyaránt kiszolgáló Austrocard üzemanyagkártya-szolgáltató felvásárlása, amelynek kártyáit jelenleg több mint 500 helyen fogadják el Ausztria-szerte.

A cég kiskereskedelmi hálózata a fentieken túl kiterjed Szlovákiára (91 töltőállomás), Litvániára (30 töltőállomás) és Magyarországra (83 töltőállomás) is. Hazánkban január elején kezdődött meg a hálózat-bővítésének második fázisa, amely során a vállalat összesen 63 töltőállomást vesz át a MOL-tól. Az új kutak átalakítása és megnyitása után, várhatóan április végére, a cég magyarországi üzemanyagkiskereskedelmi-hálózata több mint 140 töltőállomásból áll majd. A Magyarországon megvásárolt egységekkel együtt a nemzetközi cégcsoport ez év közepére több mint 3500 kúttal lesz jelen a régióban, 1929 lengyelországi, illetve további 1572 közép-európai helyszínen. A vállalat ezzel eléri a kiskereskedelmi szegmens fejlesztésére vonatkozó 2024-es stratégiai céljait.

A cégcsoport töltőállomás-hálózata jelenleg összesen 3443 egységből áll, 7 közép- és kelet-európai országban. A töltőállomások több mint felén elérhető a Stop.Cafe vagy Star Connect (Németországban) szolgáltatás. A vállalat 2023-ban csak Lengyelországban több mint 160 új helyszínen nyitott Stop.Cafét.