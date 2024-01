Közeleg a drasztikus fordulat az időjárásban: erre készülni kell a jövő héten

Nyugodt, többfelé ködös időjárással indul a jövő hét. A hét elején még jellemzően 10 Celsius-fok alatti maximumok várhatók, majd a hét második felében már 10 Celsius-fok feletti maximumok is előfordulhatnak és az ország nagy részén megszűnik az éjszakai fagy

Nyugodt, többfelé ködös időjárással indul a jövő hét, de a hét közepén megvastagszik a felhőzet és több helyen lehet gyenge eső, majd a hét végén már változóan felhős időre van kilátás több-kevesebb napsütéssel. A hét elején még jellemzően 10 Celsius-fok alatti maximumok várhatók, majd a hét második felében már 10 Celsius-fok feletti maximumok is előfordulhatnak és az ország nagy részén megszűnik az éjszakai fagy - derül ki a HungaroMet Zrt. országos, középtávú előrejelzéséből.

Hétfőn a látási viszonyok fokozatosan javulnak, illetve az alacsonyszintű felhőzet is szakadozik, gomolyosodik, és az ország nagy részén sok napsütésre lehet számítani. Csapadék nem várható, de a Kisalföld térségében megélénkülhet a délies szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4-9 fok között valószínű.

Kedden az éjszaka többfelé kialakuló, terjeszkedő köd, rétegfelhőzet nagyobb része napközben feloszlik, és derült, napos idő várható. Nagyobb eséllyel az Északi-középhegységben és az Alföldön maradnak tartósan borult, párás tájak. Számottevő csapadék nem lesz, legfeljebb szitálás fordulhat elő a borult részeken. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, mindössze az Észak-Dunántúlon lehet élénk, Sopron környékén időnként erős a szél. A hőmérséklet hajnalban általában mínusz 6 és mínusz 1 fok között alakul, de néhol ennél hidegebb lehet. Kora délután a napos tájakon 4-8, a borult részeken mínusz 1 és plusz 3 fok közötti értékeket mérhetünk.

Szerdán az éjszaka nagy területen kialakuló, terjeszkedő köd, rétegfelhőzet egy része napközben is tartósan megmarad, másutt többórás napsütés várható, majd északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Számottevő csapadék nem lesz, legfeljebb szitálás fordulhat elő a borult részeken. Jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában mínusz 6 és mínusz 1 fok között alakul, de néhol ennél hidegebb lehet. Kora délután a napos tájakon 4-8, a borult részeken mínusz 1 és plusz 3 fok közötti értékek várhatók.

Csütörtökön borult, párás, ködös és derült tájak egyaránt lesznek, majd észak felől megnövekszik, később meg is vastagszik a felhőzet, ezzel együtt pedig nő a csapadék esélye is, akár több helyen lehet gyenge eső. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a délnyugati, majd a nyugati, északnyugati szél. A minimum-hőmérséklet jellemzően mínusz 4 és plusz 1 fok között alakul, de néhol ennél hidegebb is lehet. A maximum nagyrészt 5-11 fok között várható, az északkeleti tájakon ennél hűvösebb is lehet.

Pénteken nagyrészt erősen felhős idő valószínű és időszakosan akár nagyobb területen is előfordulhat gyenge eső. Többfelé megélénkül, megerősödik a nyugatias szél. Hajnalban döntően 1-5, a szélvédett tájakon mínusz 3 és 0 fok közötti értékek valószínűek. Kora délutánra többnyire 8-13 fok közé melegszik fel a levegő, de az északkeleti részeken ennél hidegebb is lehet.

Szombaton változóan felhős időre van kilátás több-kevesebb napsütéssel, kevés helyen előfordulhat zápor. Többfelé megélénkül, megerősödik a nyugatias szél. A minimum-hőmérséklet általában 1-6, a szélvédett vidékeken mínusz 3 és 0, a csúcsérték 9-14 fok között valószínű.

Vasárnap változóan felhős időre van kilátás több-kevesebb napsütéssel, de csapadék nem valószínű. A nyugati, délnyugati szél helyenként megerősödik. A minimum-hőmérséklet 0 és plusz 5, a csúcsérték 10-15 fok között valószínű.