Brutális fordulat az időjárásban: sarkvidéki hideg tör be az országba, riasztást adtak ki

Döntően borult idő várható, délen, délkeleten átmenetileg szakadozhat, vékonyodhat a felhőzet. Több helyen, több hullámban kell esőre, záporra számítani. A vasárnap hajnaltól a benyomuló hideg légtömeg hatására Sopron tágabb térségében - akár ónos eső -, majd havas eső is előfordulhat. Vasárnapra széllökés és ónos eső miatt elsőfokú veszélyjelzés van érvényben

Szombaton borult idő várható, inkább csak átmeneti szakadozások lehetnek a felhőzetben, nagyobb eséllyel a déli országrészben. Többfelé, több hullámban várható eső, zápor. A legtöbb csapadék a Nyugat-Dunántúlon valószínű. A Viharsarokban a déli, a nyugati megyékben már az északira forduló szelet kísérik élénk, késő estétől erős széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 15 fok között várható, északnyugaton az alacsonyabb, a déli, délkeleti országrészben a magasabb értékekkel.

Aztán vasárnap hajnaltól a benyomuló hideg légtömeg hatására Sopron tágabb térségében - akár ónos eső -, majd havas eső is előfordulhat. Többfelé élénk, a Nyugat-Dunántúlon erős lesz az északias szél, utóbbi tájon hajnaltól viharos széllökések is várhatók. Délkeleten kisebb a csapadék esélye, máshol többfelé várható eső, melyet északnyugat felől egyre nagyobb területen havas eső, hó vált fel. Néhol átmenetileg ónos eső is lehet. A halmazállapot-váltással párhuzamosan fokozatosan csökken a csapadékhajlam. A korábban lehullott csapadék lefagyhat! Az északnyugati, északi szelet erős, sokfelé viharos lökések kísérik.

A csúcsérték is hasonlóan, -2 és +10 fok között alakul, északnyugaton lesz a hidegebb, délkeleten az enyhébb idő.

Vasárnapra széllökés és ónos eső miatt elsőfokú veszélyjelzés van érvényben néhány vármegyében. Erős szél miatt Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Somogy, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ónos eső miatt Zala, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Somogy megyében.