Még durvább eső zúdul az országra, mint hittük: ez a 4 vármegye ússza csak meg az égszakadást

Kiterjedt csapadékzóna képződött az ország felett, melyből szerdán országszerte jelentős mennyiségű eső várható. Az északi, északnyugati országrész kivételével a napi csapadék mennyisége területi átlagban várhatóan meghaladja a 20 mm-t, míg az ország déli felén a 30 mm-t is - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján. A tegnapi veszélyjelzés szerint narancssárga, azaz másodfokú riasztást adtak ki Zala, Somogy és Baranya megyékre. Most úgy tűnik, hogy a legfrissebb előrejelzés szerint Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés területén is kiadós esőre kell számítani.

