Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2023. december 6.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2023. december 6., szerda.

Névnap

Miklós

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 379.17 Ft

CHF: 401.59 Ft

GBP: 442.88 Ft

USD: 351.42 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 14645 Ft

MOL: 2820 Ft

RICHTER: 8795 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2023.12.07: Túlnyomóan borult idő várható, de a nyugati határszélen szakadozottabb lesz a felhőzet. Kora délutánig többfelé várható havazás, havas eső, főként a keleti tájakon eső is, majd délutántól fokozatosan megszűnik a csapadék. Az északnyugati, északi szél sokfelé megélénkül, a Dunántúl szélre érzékeny helyein erős széllökések is lesznek, így kiemelten a Bakonyban és a Gerecsében a szél hordhatja a havat. A minimum-hőmérséklet általában -3 és +2 fok között valószínű, de Szentgotthárd körül akár több fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték 0 és +5 fok között alakul.

2023.12.08: Az ország legnagyobb részén erősen felhős vagy borult, párás, helyenként tartósan ködös időre számíthatunk számottevő csapadék nélkül, a nyugati határvidéken és északkeleten lehetnek naposabb tájak. Mérsékelt marad a légmozgás, csak Sopron és a Fertő körül lehetnek élénk széllökések. A minimum hőmérséklet általában -5 és +2 fok között alakul, de a havas tájakon -10, -6 fok közé is lehűlhet a levegő. A maximum hőmérséklet -2 és +5 fok között várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés Továbbra is kedvezően alakul a levegőminőség. (2023.12.06. szerda éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás, ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (2023.12.06)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!