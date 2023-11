Őrült szélvihar tombol ezeken a vidékeken: az ország egy részén korlátozásokat vezettek be

Dalmácia és Isztria szerte megemelkedett a tengerszint a Ciarán szélvihar nyomán, és több várost is elöntött a víz - írta a Jutarnji List című horvát napilap szombaton.

Sibenik történelmi központjának egy része víz alá került, a heves széllökések villanyoszlopokat és fákat csavartak ki pénteken. Splitben sem volt sokkal jobb a helyzet, ahol a város egy részét szintén elöntötte a tenger, és több ház is megrongálódott. A magas tengerszint a környező szigeteken, Hvaron, Bracon, Visen és Korculán is problémákat okozott.

Mivel Split térségben száz kilométeres sebességgel fújt a Dalmáciában jugo néven ismert, a Földközi-tengerről induló kelet-délkeleti irányból fújó meleg páradús szél, felfüggesztették a hajóforgalmat.

A Kvarner-öbölben a vihar nagy károkat okozott Abbáziában (Opatija). A helyi média jelentése szerint a viharos hullámok elmosták a tengerparti sétány, a Lungomare egy szakaszát, és megrongálták a kerítést. Biztonsági okokból ezt a részt lezárták a járókelők elől.

A viharos széllökések a közlekedésben is fennakadásokat okoztak. Az ország egy részén korlátozásokat vezettek be, így többek között az emeletes buszokra. Pénteken egy kamiont is felborított a szél. A horvát hidrometeorológiai intézet a legmagasabb fokozatú, vörös riasztási szintről, közepes fokozatú, narancssárga szintre mérsékelte a szombatra vonatkozó előrejelzését.