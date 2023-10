Halálos veszélyre hívták fel a figyelmet: aki ilyet talál a vízparton, hozzá se érjen!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az alacsony vízállás veszélyeire hívta fel a figyelmet friss posztjában Dávid Balázs esztergomi gátőr. A bejegyzés szerint a gyerekeknek is mindig elmondja, hogy ha találnak a Duna mederben egy rozsdás vasdarabot, ne piszkálják, mert veszélyes lehet. Ezt az is alátámasztja, hogy a múlt héten a Prímás-szigeten a Duna medrében, ahol napi szinten nagyon sok ember fordul meg - főleg ilyen alacsony vízállásnál -, egy 37 mm-es német páncéltörő gránát került elő, kilőtt, de fel nem robbant állapotban. Az egyszerű vasdarabnak látszó lövedékben még mindig van robbanóanyag és gyújtószerkezet is, így nagyon veszélyes.

Így számolt be az ismert gátőr az esetről, amikor gránátot talált az alacsony vízállású, máskor víz alatt lévő partszakaszon: "Most vettem igazán hasznát annak, hogy néhány évvel ezelőtt a Vízügyi Igazgatóság beiskolázott egy katonai robbanószer felismerő tanfolyamra. Rögtön láttam, hogy ez egy lövedék, ami veszélyes lehet, ezért hívtam a 112 segélyhívót. A rendőrség munkatársai nagyon gyorsan a helyszínre értek, majd értesítették a tűzszerészeket. Ahhoz képest, hogy milyen sok dolguk van, a tűzszerészek is gyorsan ideértek." A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Miután a tűzszerészek megvizsgálták a "vasdarabot", kiderült, hogy egy 37 mm-es német páncéltörő gránát került elő, kilőtt, de fel nem robbant állapotban. A gátőr beszámolója szerint a lövedéket a tűzszerészek elszállították, később megsemmisítik. Közeleg az őszi szünet, otthon lesznek a gyerekek ,és valószínűleg a Duna vízszintje is alacsony marad. Éppen ezért, nem lehet elégszer elmondani nekik, hogy nagyon vigyázzanak, mert egy ilyen találkozásnak könnyen tragédia lehet a vége! - hírta fel a figyelmet a szakember.

