Óriási változtatás készül a Balatonnál: a strand fogalma megszűnhet létezni, jöhetnek a magánfürdők

Készül az új építészeti törvény, mely többek között korlátozná az önkormányzatok építési és változtatási tilalmának idejét is - számol be a Népszava. Eltörölnék a törvényben a strand és kemping fogalmát is, márpedig a MÉK területrendezési tagozat szerint ezzel elvész a garancia a rendeltetésszerű használatra.

Az új törvény szerint az építési és változtatási tilalmat a helyi építési szabályzat készítésének időszakára, de legfeljebb három évre rendelhetné el az önkormányzat, amit ez két évvel meghosszabbítható, de azt követően automatikusan megszűnik. Ha ez a korábban kihirdetett tilalmakra is igaz, akkor a törvény hatályba lépése után elhárul az akadály a Római-part teljes beépítése elől: a III. kerület 2012-ben, majd 2016-ban rendelt el változtatási tilalmat a területre, amit azóta hosszabbítanak. Így az új szabály engedte 5 év régen lejárt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az új törvény külön foglalkozik a Balatonnal: törölné a strand és kemping fogalmát, a Magyar Építész Kamara területrendezési tagozat szerint viszont ezzel elvész a garancia a rendeltetésszerű használatra. Nem tartják jó ötletnek a Balaton vízpartjának szabályozási felszabdalását, mivel a köz- és magánfunkciók egyensúlya csak akkor biztosítható, ha a vízpartot egy egységként kezelik. Fontosnak tartanák, ha bekerülne a törvénybe, hogy a tó körül a zöldterület aránya nem lehet kisebb a beépítésre szánt területek 10 százalékánál. Hibásnak tartják a Balaton tómedrének jogi értelemben vett csökkentésére irányuló módosítást is, de nem tartják jó ötletnek a magánfürdőházak építését sem a tómederben. A kormány a tervezet szerint felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg a Balaton vízparti területeit és azok területfelhasználását rögzítő Vízparti Tervet, a vízparton alkalmazandó építési követelményeket, a kikötők létesítési feltételeit, sőt a kormány szabhatja meg a csónakkikötőt érintő természetvédelmi hozzájárulás követelményeit - írja a lap. EZ IS ÉRDEKELHET Ezek lesznek az új slágernyaralók? Ilyen téliesített házakat kaphatsz most 25 millió alatt A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy kik és miért választják a fűthető nyaralókat, illetve mégis mit is lehet jelenleg Magyarországon vásárolni 25 millió forint alatt.

Címlapkép: Getty Images

