Újabb változásokat jelentett be a BKK: erre kell figyelnie a budapestieknek a hétvégén

Rövidített útvonalon fog járni két októberi hétvégén is a 28-as és a 28A jelzésű villamos.

A 28-as és a 28A villamos is rövidített útvonalon járnak majd két októberi hétvégén is karbantartás miatt. Ez az Izraelita temető, illetve az Új köztemető (Kozma utca) és a Kőbányai út 21. közötti útvonalat fogja érinteni – számolt be az MTI, a Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatójára hivatkozva.

A közlemény szerint október 7-én és 8-án, illetve 14-éln is 15-én egyarán rövidített szakaszon fog közlekedni a villamos. A karbantartás miatt a Blaha Lújza tér (Népszínház utca) és a Kőbányai út – Könyves Kálmán körút között a 28-as jelzésű pótlóbusszal lehet majd közlekedni.