Megmenekülhetnek a vonatbezárástól ezek a magyar települések? Itt a polgármesterek válasza

Egyelőre nem tudnak arról az érintett kistelepülések polgármesterei, hogy újabb vasútbezárások jönnének. Többen úgy nyilatkoztak, vonat nélkül nem működne a falu.

Vonat nélkül nem működne a falu – mondtaKeszegné Csordás Krisztina, az alig 400 lakosú Kisbárapáti polgármestere a Népszavának, amikor arról kérdezték,mit gondol arról, hogy az augusztus 1-gyel bezárt 10 vasúti mellékvonal után a MÁV és az Építési és Közlekedési Minisztérium újabb hét szárnyvonalon szüntetné meg a személyszállítást, s pótolná buszokkal a vasutat. Úgy tudni, az Esztergom-Komárom, a Nyíregyháza-Mátészalka-Zajta, a Nyíregyháza-Tiszalök, az Eger-Szilvásvárad, a Szentes-Orosháza, és a Kiskunfélegyháza-Lakitelek vonalak mellett Kaposvár és Siófok között szűnne meg a személyszállítás.

A polgármester hozzátette, hivatalos helyről úgy értesült, marad a vonatuk, bár az is igaz, az elmúlt években többször is felmerült már a vonal bezárása. Hasonlóról számolt be Makai Sándor, a bő négyszáz lelkes Somodor polgármestere is, aki rákérdezett a MÁV-nál és a minisztériumban is, ahol azt mondták neki, nem tervezik a személyforgalom megszüntetését a vonalon. Schmidt Jenő, a bő négyezres járási székhely, Tab polgármestere pedig arról beszélt, időről időre felröppen a hír, hogy bezárják a szakaszt, aztán szépen lecseng a történet. Hivatalos helyről most nem szóltak.