Ezek a legszebb titkos, természetes strandok Magyarországon: hihetetlenül olcsók, kevés a turista

Ismét visszatér a kánikula, a hétvégén már akár 35 fok is lehet, így várhatóan ismét megtelnek a strandok. Aki azonban nem szereti a tömeget, az választhat magának izgalmas kevésbé ismert, de annál különlegesebb tópartokat, strandokat is - van belőlük bőven!

A héten visszatér a kánikula 29 és 35 Celsius-fok közötti maximumokkal. Vasárnap, augusztus 20-án is jellemzően napos időre van kilátás, bár egy-egy zápor, zivatar előfordulhat - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

A nyár utolsó meleg hétvégéi egyikét sokan kihasználják, várhatóan tele lesznek a népszerű strandok, éppen ezért annak, aki nem szereti a tömeget, annak érdemes olyan helyet keresnie, ahol garantáltan kevesen lesznek. A tengerszemek például hihetetlenül népszerűek itthon, a kéken-kékeszölden ragyogó tiszta víz, a sziklák fenséges látványt nyújtanak. Ám jó tudni, hogy Magyarországon nincsenek igazi tengerszemek, hazánkban tengerszemeknek az olyan bányatavakat szoktuk nevezni, amiket magasabb sziklafal határol.

Tenger-micsoda? A tengerszem valamely hegységben kialakult, általában kis édesvizű tó. A tengerhez nincs köze, legfeljebb annak tiszta vize és emiatt gyakorta kék színe miatt mutat rokonságot vele. Az elnevezés a Magas-Tátra lengyel oldalán található Halas-tó lengyel nevéből (Morskie Oko) származik, annak tükörfordítása magyarul.

Ám mielőtt elindulnánk, tájékozódjunk, hiszen például az Apc-Széleskő tengerszem kirándulóhelyet augusztus 10-23. között filmforgatás miatt lezárják - adta hírül az Egererdő Zrt. a hivatalos honlapján. A társaság azt is kéri, hogy a turisták és a helyszín közelében lakók osszák meg az információt másokkal is. De ezen kívül van még hova mennünk:

Megyerhegyi tengerszem

A Megyer-hegyi tengerszem és környéke az Aggteleki Nemzeti Park kezelésében álló egyedülálló volt malomkőbánya. Ma a tó kedvelt túrázó és kirándulóhely, valamint geológiai feltárulás és kultúrtörténeti bemutatóhely is, ahol napjainkban jó állapotban levő ösvények találhatók a turisták számára, és információs táblák is segítenek tájékozódásban. Gyalogos turistaösvényeken Károlyfalváról és Sárospatakról is megközelíthető. A Malomkő tanösvény kiemelt látogatottsággal bír, mely piros túraút-jelzéssel vezet Sárospatak belvárosától. Az erdőben a jelek jól kivehetőek, azonban a terep elég meredek, de érdemes nekivágni, hisz korlátok teszik biztonságossá azoknak, akik felülről – a hajdani bánya pereméről – is szeretnének bepillantani a vízzel kitöltött katlanba. Az ösvények hossza körülbelül 1 km.

Jósvafői Tengerszem tó

Az Aggteleki Nemzeti Park területén, Jósvafő határában található Tengerszem-tó hazánk egyik legcsodálatosabb mesterséges tava. A smaragdzöld színű Tengerszem sűrű erdőben, egy szűk völgy alján fekszik. A Tengerszem-tavat 1942-ben a Baradla-barlangból karsztforrásként kibukkanó Jósva-forrás felduzzasztásával hozták létre, áramtermelés céljából.

A fákkal, bokrokkal szegélyezett mesebeli tó zöldesen csillogó víztükrének nagy része növényekkel benőtt. A partmenti ösvényen körbe el lehet sétálni a tavacskát. A tiszta vízben a jól kivehető a tó feneke. A túlparton álló kis malomépület mellett elsétálva nagy erdei sétákra nyílik lehetőség, de a faluba is le lehet sétálni!

Tarcali tengerszem

A forrásvizek által feltöltött, gyönyörű környezetű, türkizkék színű bányató - a tarcali bányató - a Nagy Kopasz-hegy lábánál található. A hegy vulkanikus eredetű andezitét a tavat övező függőleges sziklafalakban is megfigyelhetjük. A bányamunkák után visszamaradt gödröt ez esetben nem a talajvíz, hanem a csapadék és forrásvizek töltötték fel.

Ám nem lehet mindegyik tengerszemben fürdeni, indulás előtt feltétlenül érdeklődjünk, és semmiképp se ússzunk olyan helyen, ahol ez nem engedélyezett, hiszen nem csak veszélyes, de komoly bírságot is kaphatunk érte. Aki biztosra menne, annak íme pár eldugott, szinte üres, de annál izgalmasabb temészetes strand.

Arlói tó

Arló község Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyugati részén a Hódos-patak völgyében fekszik. Fő nevezetessége a tó, mely a 338 méter magas Csahó-hegy déli oldalának megcsúszása következtében keletkezett. Egy 300 méternél is hosszabb 50-60 méteres függőleges szakadásfal mentén csúszott meg az a homoktömeg, amely elzárta a Szohony-patak völgyét. Annak vize így feltöltötte a kialakult mélyedést, létrehozva ezzel a páratlan szépségű Arlói-tavat.

A tó partján pihenőházak és horgásztanyák sora épült fel. A környezetében igényes, jellegzetes külsejű üdülők hoztak létre egy új, külön életet élő közösséget. Közvetlen környezetét fenyőerdők borítják, ezért a párás, szinte páratlan mikroklímájú hegyi levegő rendkívül alkalmas allergiás, és más légzőszervi problémák enyhítésére, gyógyítására.

A Suvadás Liget a tó strand, és kemping részét takarja. A vízben úszni, játszani, evezni, vízibiciklizni is lehet. Mindemellett túrákat is tehetnek vendégeink a közeli hegyekben, erdőségekben, testközelből megcsodálva a suvadás képződményét is.

Strandbelépő felnőtt: 700 forint

Diák, nyugdíjas: 500 forint

D-Beach a Strand - Gödöllő, Domonyvölgy

Budapesttől 44 kilométerre, keletre elhelyezkedő Domonyvölgyben egy kifejezetten egyedi strand is található, tengerparti hangulatot idéző partszakasszal, mely 2005 óta várja a látogatókat. 14000 négyzetméter homokos plázzsal, strandröplabda és strandfoci pályákkal áll a környékbeliek és az országos bajnokságok rendelkezésére. A felnőttjegy hétköznap 3000 forint, a szintén egész napos kedvezményes belépő pedig 2500 forintba kerül.

Bánki-tó

Bánk Nógrád megye délnyugati részén található község, a 7 hektáron elterülő, átlagosan 4 méter mély tó a fürdőzők és a horgászok körében is közkedvelt. A Bánki tófürdő strandja a három nyári hónapban várja a természetes környezetben fürdőzni vágyókat.

A felnőtt belépőjegy 2000 forint, a kedvezményes belépő pedig 1300 forint (itt is áremelés volt, tavaly ugyanis a felnőtt jegy 1500, a kedvezményes pedig 1000 forintba került). Vízibicikli bérlésre is van lehetőség, ennek ára 3000Ft/óra (tavaly még 2500 forint/óra volt).